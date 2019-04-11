الأسبرين والملح للقضاء على خشونة القدمين

تُعتبر مشكلة خشونة وتشقق القدمين مشكلة لدى الكثير من النساء، حيث يلجأن إلى طرق الفرك والكريمات المرطبة، للتخلص منها، إلا أنّ تلك الطرق قد لا تفيد في بعض الأحيان. لذا يمكن استبدالها بوصفات طبيعية أكثر فاعلية.

وإذا كنتِ تعانين هذه المشكلة، جربي خلطة الأسبيرين والملح الإنكليزي. ولتحضيرها تحتاجين إلى: كوب من الملح الخشن، و15 حبة أسبيرين، وحبة ليمون، وقطعة نايلون مخصص للفّ الطعام، وجوارب من القطن أو الصوف.

وعليكِ القيام بهذه الخطوات:

أضيفي الملح الخشن إلى 4 ليترات من الماء الدافئ، وانقعي قدميكِ في المزيج لمدة 30 دقيقة على الأقل.

إطحني حبات الأسبيرين في كوب، أضيفي إليها عصير حبة الليمون وامزجي جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

جفّفي قدميكِ وافركي كعبيهما بالمزيج، وبعد ذلك غلّفيهما بنايلون لفّ الطعام ثم انتعلي جواربكِ.

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انتظري لمدة 4 إلى 6 ساعات قبل أن تنزعي الجوارب والنايلون.

اغسلي قدميكِ بالماء والصابون، وطبّقي عليهما الكريم المرطب ثم انتعلي الجوارب مجددًا.

وهكذا ستلاحظين مع مرور الوقت أنّ خشونة كعبي قدميكِ أصبحت من الماضي.

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