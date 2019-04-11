وصفات طبيعية لتخسيس الوجه الممتلئ

تعاني الكثير من السيدات الوجه الممتلىء، حيث تحرصن على تنحيفه بطرق طبيعية بعيدًا عن العمليات، ولتنحيف الوجه وتخسيسه إليكِ هذه الوصفات الطبيعية المكونة من عناصر غذائية موجودة في كل بيت، وتمارين رياضية تتطبق على مستوى الفم، تسهم في التخفيف من الدهون المتراكمة في هذه المنطقة.

زبدة الكاكاو

تجعل زبدة الكاكاو الوجه أكثر مرونة.

تملك القدرة على جعل الرقبة أنحف.

قومي بإذابة ملعقة من زبدة الكاكاو، وتطبيقها على الوجه والرقبة، ومن ثم تدليكها على البشرة بحركات دائرية.

إحرصي على تكرار هذه الخطوات مرتين يوميًّا في الصبح والمساء.

بياض البيض



عادة يُستخدم بياض البيض للتخلص من دهون الوجه والرقبة، لأنه يقوم على شد البشرة.

أضيفي إلى بياض البيض المخفوق، القليل من العسل، وعصير الليمون والحليب.

طبقي المزيج على الوجه والرقبة وانتظري مدة 30 دقيقية حتى يجف.

يعدّ هذا التمرين الأفضل لشد المنطقة حول عظام الخد، كما تحد هذه الحركات من تراكم الدهون في الوجه.

الخطوات:

العض على الخدين من الداخل.

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دفع الشفاه إلى الأمام وتثبيتها على شكل فم السمكة.

البقاء على هذه الوضعية لمدة 30 ثانية.

تكرار هذه الخطوات 10 مرات يوميًّا.

تمرين لتنحيف الوجه وإبراز عظام الخد

فائدة هذا التمرين أنه يحدد عظام الخدود ويظهرها بشكل جذاب ومثير.

الخطوات:

وضع الأصابع على عظمتي الخدين ورفع الجلد إلى الأعلى.

فتح الفم لكي يأخذ شكلًا بيضويًّا.

البقاء على هذه الوضعية لمدة 5 ثوانٍ.

تكرار هذا التمرين حوالى 10 مرات بشكل يومي.

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