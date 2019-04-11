طرق منع سيلان كحل العينين

يعتمد الكثير من النساء في مكياجن على كحل العينين، الذي يعدّ عاملاً جمالياً أساسياً في مكياج المرأة.

لكن قد تواجه بعض السيدات مشكلة سيلان الكحل لأسباب عديدة، لذا يمكنك مواجهة هذه المشكلة والقضاء عليها، من خلال هذه الخطوات:

استخدمي كحلاً ذا نوعية جيدة: من المُهمّ أن تستخدمي كحلاً ذا علامة تجاريّة معروفة، فالشركات المُنتجة لهذه الأنواع من الكُحل، تحرص دوماً على تحسين مستحضراتها.

ضعي الكونسيلر أسفل عينيك: يجب وضع خافي العيوب أو الكونسيلر قبل وضع الكُحل ليُشكِّل طبقةً عازلةً بين الجلد أسفل العينين، وبين الكحل، مما يمنع سيلانه.

ثبّتي الكحل: هذه من الطُرق الفعَّالة لمنع الكحل من السيلان، ويُمكن لك تثبيت الكحل من خلال تمرير كمية مُناسبة من ظل العيون بنفس لون الكحل، فوق خط الكحل الَّذي رسمته.

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ضعي أكثر من طبقة من الكحل لكي تضمني بقاءه لمدة أطول، عليكِ أن تضعي أكثر من طبقة منه على عينيكِ، وبذلك ستتأكدين من عدم سيلانه أسفل عينيكِ.

ضعي بودرة الوجه بعد أن تضعي كافَّة مساحيق التجميل باستثناء المسكارا، مرّري بعضاً من بودرة الوجه بواسِطة فرشاة كبيرة فوق عينيكِ، واحرصي على توزيعها بالتساوي، وبذلك ستعملين على تثبيت الكحل على عينيكِ.

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