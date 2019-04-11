احصلي على مكياج جذاب من خلال هذه الحيل

إذا كنتِ من صاحبات المكياج الجذاب، وتريدين الحصول عليه بأسهل الطرق، إليكِ هذه الحيل التي تجعلكِ تبدين بكامل جمالكِ وجاذبيتِك:

1. تطبيق تقنية الكونتورينغ: ترتكز هذه الحيلة على تطبيق كريم الأساس على كامل الوجه في المرحلة الأولى، ثم البرونزر، انطلاقًا من عظام الخدين وحتى الفك، واحرصي بعدها على تطبيق الهايلايتر والبلاشر عند الخدين. وتلعب حيلة المكياج هذه دورًا أساسيًّا في الحصول على بشرة متوهجة ومشرقة في مختلف الأوقات.

2. مزج البلاشر مع البرونزر: احرصي على مزج القليل من البرونزر مع البلاشر قبل تطبيقه على خديكِ، إذ تعزز هذه الحيلة توهّج وإشراقة بشرتكِ، عبر إضفاء اللمسة البرونزية الجذابة.

3. إضافة الماء إلى فرشاة كريم الأساس: لا تترددي في إضافة القليل من الماء إلى الفرشاة المخصصة لتوزيع كريم الأساس قبل تطبيقه، إذ تجعل هذه الخطوة اطلالاتكِ طبيعية وجذابة ،وتعزّز توهّج بشرتكِ في الوقت عينه.

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4. اختيار كريم أساس بتركيبة لماعة: اتجهي نحو كريم أساس بتركيبة مناسبة لنوعية ولون بشرتكِ ولمّاعة في الوقت عينه، تساهم في تعزيز توهّج بشرتكِ وجاذبيتها بشكل ملحوظ.

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