حافظي على أسنانكِ بالابتعاد عن هذه العادات السيئة

للحفاظ على صحة الأسنان ومظهرها، يجب الابتعاد عن عادات معينة، والامتناع عنها قدر الإمكان. فإذا كنتِ تولين أهميّة لمظهر أسنانِك، ركّزي على هذا الموضوع، حيث سنعرض لكِ أبرز العادات السيئة التي يُستحسن تفاديها بغية الحفاظ على أسنان صحية وجذابة.

1. يُعتبر الإفراط في شرب القهوة من أكثر العادات التي تؤثّر سلبيًّا على مظهر الأسنان. فلون القهوة الداكن إضافة إلى حموضتها، يؤديان إلى اصفرار الأسنان بشكل ملحوظ، ما يحدّ من جاذبيتها ويجعل مظهرها سيّئًا.

2. يؤدّي التدخين المفرط إلى بقع غير مستحبة على الأسنان، كما يؤثّر بشكل سلبي جدًّا على شكل اللثة وسلامتها، ما يسبب في بعض الحالات تساقط الأسنان.

3. - يشكل التركيز على الحلويات والمشروبات الغازية، أكثر العادات الغذائية المضرة بالأسنان، إذ تحتوي هذه الأصناف على نسبة عالية جدًّا من السكّر التي تؤدي بدورها إلى تسوّس الأسنان.

4. يمكن للضغط العصبي المتكرر على الأسنان، والذي غالبًا ما يترافق مع حالات الغضب والتوتر، أو حتّى خلال النوم، أن يؤثّر مع الوقت بشكل سلبي على مظهرها.

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5. تؤدّي المبالغة في تناول الحمضيات، إلى تآكل الأسنان بشكل تدريجي، ما يؤثّر بشكل سلبي جدًّا على مظهرها، ويقضي على جمالها وجاذبيتها بشكل ملحوظ.

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