شكرا لقرائتكم خبر عن طفيليات تهدد الحياة.. كيف تعرف انك مصاب بالعدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تصيب الطفيليات ملايين الأشخاص حول العالم في أي وقت في أي بلد، وقبل أن نقوم بتشخيص لأعراض الطفيل، من المهم أن تعرف ما هو الطفيل.

ما هو الطفيل؟ الطفيل هو كائن حي يعيش على كائن مضيف أو في جسمه ويحصل على طعامه من أو على حساب مضيفه، يمكن أن تسبب الطفيليات المرض وحتى الموت.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "cdc"، هناك ٣ فئات من الطفيليات:

البروتوزوا ، وهي كائنات صغيرة وحيدة الخلية تعيش عادة في الأمعاء أو الدم أو الأنسجة.

الديدان الطفيلية : وهي الديدان الطفيلية مثل الديدان الشريطية، والديدان المستديرة، والديدان الشائكة.

الطفيليات الخارجية : وهي القراد والبراغيث والقمل والعث التي ترتبط أو تختبئ في الجلد.



الطفليات والجسم



كينف ينتقل الطفيل للجسم كينف ينتقل الطفيل للجسم شرب المياه الملوثة يعد واحدًا من أكثر الأسباب شيوعًا للطفيليات، خاصة عند السفر للخارج.

تناول اللحوم بطريقة متوسطة الطهى يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بعدوى نوع الدودة الشريطية وأنواع من الديدان المستديرة المعوية التى تؤدي إلى انسداد معوي.

Advertisements

العلامات والأعراض التى تشير وجود طفيل فى جسمك قد تشمل التالى "



طفلية



فقدان الوزن فقدان الوزن هناك العديد من الأمراض التي تسبب فقدان الوزن غير المبرر، وفقدان الوزن هو أيضًا أحد الأعراض الطفيلية الأساسية لأنواع معينة خاصة الدودة الشرطية، وغالبا ما يصاحب فقدان الوزن فقدان الشهية واضطراب في المعدة.

قضاء الكثير من الوقت في الحمام أحد الأعراض الطفيلية الأكثر شيوعًا حيث تعد عدوى الجيارديا من أكثر الأمراض الطفيلية المعوية شيوعًا التي تصيب الأشخاص، التى تنتقل عن طريق لمس الأسطح الملوثة بجيارديا (مثل مقابض الحمام أو حفاضات الأطفال) ، وتسبب العدوى الإسهال المائي والغاز وتشنجات البطن والجفاف في غضون أسبوع إلى ثلاثة أسابيع بعد الإصابة.

ضيق التنفس والسعال واحد من أعراض الطفيليات الأقل شهرة، فيمكن أن تنمو الطفيليات في أماكن أخرى غير الأمعاء، قإذا كان الطفيل موجودًا في الرئة ، فقد يتسبب في ظهور أعراض تنفسية مثل السعال أو ضيق التنفس.