شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يعلن تقدمه في محور عين زارة وادي الربيع جنوب طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستمر الجيش الوطني الليبي في عمليات العسكرية داخل العاصمة طرابلس، وسط تأكيدات من قائد الجيش خليفة حفتر باستمرار عملية تحرير العاصمة من المليشيات والمتطرفين.. دوليا، تتواصل دعوات التهدئة، وتصريحات بوجود انقسام داخل الاتحاد الأوروبي سببه المصالح المتضاربة في ليبيا

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