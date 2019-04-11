شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة..الحليب والنعناع للتخلص من الطفيليات المعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطفيليات المعوية من المشاكل الصحية الشائعة التى تسبب أعراضاً شائعة مثل: ألم البطن، الانتفاخ، الامساك أو الاسهال، وللتخلص من هذه الطفيليات يجب الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن مع تناول الدواء المناسب الذى يصفه طبيبك، ويمكن أيضاً اللجوء للطبيعة للتخلص من هذه الطفيليات وأعراضها، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل وصفة الحليب والنعناع للتخلص من الطفيليات المعوية، بحسب موقع "step to health".



الطفيليات المعوية

وتشمل الأعراض الشائعة للتخلص من الطفيليات المعوية:مشاكل فى الهضم وانتفاخ، الصداع، اضطرابات الشهية، التعب، العصبية والتهيج، حكة في فتحة الشرج أو طرف الأنف، تغييرات في البراز، فقدان الوزن المفاجئ.

وصفة الحليب والنعناع للتخلص من الطفيليات

مزيج الحليب والنعناع علاج قديم وفعال لمحاربة الطفيليات المعوية، حيث أن النعناع له خصائص مضادة للطفيليات، والحليب يعمل على إزالة السموم والنفايات من الجسم.

المقادير:

نصف كوب من الحليب الخالي من الدسم (100 مل)

15 أوراق نعناع طازجة

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النعناع

الطريقة:

أضف المكونات إلى إناء وأتركه على النار حتى يغلي.

-عندما تغلي، أطفئ الحرارة واتركها تبرد قليلاً حتى تتمكن من شربها.

- تناول الوصفة على معدة فارغة بعد تحضيرها مباشرة.

-انتظر نصف ساعة على الأقل بعد شربها حتى تتناول الأطعمة الصلبة.

-كررهذه الوصفة لمدة 9 أيام، ويمكنك عمل ذلك حتى بعد التخلص من الطفيليات مرتين فى السنة على الأقل للوقاية من عودتها مرة أخرى.