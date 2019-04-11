شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على جفاف الجسم..منهم رائحة الفم الكريهة والمزاج السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم كمية أكبر من السوائل، وفي الوقت نفسه لا يجد الجسم لديه ما يكفي من السوائل لتحل محل لسوائل المفقودة مما يسبب الجفاف بالجسم.

وتوجد 5 علامات تدل علي أن الجسم يعاني من الجفاف :



1- لديك رائحة كريهة بالفم 1- لديك رائحة كريهة بالفم يعمل اللعاب على غسل جزيئات الطعام التي تتجمع على اللسان وبين الأسنان، وعلى طول اللثة بعد تناول الطعام، فإذا كان الفم جاف، فإن بقايا الطعام الصغيرة هذه تسمح للبكتيريا بالنمو مما تسبب رائحة فم كريهة، وهي واحدة من علامات الجفاف.





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3- جفاف وشحوب البشرة 3- جفاف وشحوب البشرة جفاف وشحوب لون البشرة من علامات الجفاف خاصة إذا ضغطت على الجلد ولم يعد سريعا لوضعه فهذه أولى علامات الجفاف، لذا إذا رغبت فى الحفاظ على مظهر الجلد مع التقدم في العمر، احرص على الحصول على الترطيب المناسب لجسمك.

4- الشعور بالدوار عند الوقوف بسرعة كبيرة إحدى علامات الجفاف بالجسم هي عندما ينخفض الضغط وقد يجعلك هذا تشعر بالدوار أو الإغماء عند الوقوف بسرعة من وضع الجلوس أو الاستلقاء. 5- عدم التركيز أثناء القيادة القيادة مع حدوث جفاف بالجسم قد تشكل خطورةعلى الطريق نتسجة الشعور بالتعب وعدم القدرة على السيطرة على جسمك، وفقا للباحثين فأن الحصول على الترطيب الجيد، يقلل نسبة اخطاء القيادة بنسبة 47 %، لأن الجفاف يسبب التعب ويؤثرعلى قدراتنا الإدراكية، مثل التفكير الواضح ووقت رد الفعل المناسب. 5- عدم التركيز أثناء القيادة القيادة مع حدوث جفاف بالجسم قد تشكل خطورةعلى الطريق نتسجة الشعور بالتعب وعدم القدرة على السيطرة على جسمك، وفقا للباحثين فأن الحصول على الترطيب الجيد، يقلل نسبة اخطاء القيادة بنسبة 47 %، لأن الجفاف يسبب التعب ويؤثرعلى قدراتنا الإدراكية، مثل التفكير الواضح ووقت رد الفعل المناسب.

2- حالة مزاجية سيئةعندما يحدث بالجسم جفاف قد تشعر بالتعب والتهيج والصداع وصعوبة التركيز في المهام العقلية، ولا يزال العلماء يحاولون معرفة السبب.





كيف يمكنك علاج الجفافللتخلص من الجفاف، يجب عليك استبدال السوائل المفقودة، ويعتمد العلاج الدقيق لأعراض الجفاف على العمر ومدى جفاف الشخص نفسه، في الحالات القصوى قد يستدعى الذهاب إلى المستشفى للحصول على محلول من الأملاح والسوائل، بالإضافة إلى شرب المزيد من المياه بما لايقل عن 10 أكواب يوميا.