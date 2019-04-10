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يعد الدوش واحداً من أكثر الأعشاب الطبيعية المعروف بفوائده الكثيرة وخاصة فوائده الطبية والصحية ، ويعرف بأنه من الأعشاب العطرية المنتشرة في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط ويتميز بطعمه الحلو اللاذع ، كما يُعرف بالكثير من الأسماء على حسب كل منطقة ، ومن أسمائه البردقوش ، والمردكوش ، والعترة ، والعبقر ، والصعتري ، والسمسق ، وريحان البر ، ويعرف في السعودية بالدوش أو الوزاب .
يرجع تاريخ الدوش للعصر اليوناني القديم ، وكان يعد رمزاً للسعادة والسلام ، كما كان يشير في بعض المناطق للتوازن النفسي ، وكان يدخل في صناعة أطواق الورود ، وذُكر الدوش في الكتاب المقدس باسم الزوفا ، ويعد من النباتات المقدسة للهندوس ، وكان رسول الله – صل الله عليه وسلم – يستخدمه في الطب النبوي لعلاج أوجاع الرأس ، كما كان يصفه للنساء لتخفيف آلام الحيض ، وزيادة القدرة الإنجابية .
فوائد الدوش
يحتوي الدوش على عدد من العناصر الغذائية الهامة للجسم ، ويحتوي على الأملاح المعدنية والفيتامينات ، والمغذيات التي يمكن أن تعطي الجسم عدداً من الفوائد ، ومنها :
_ المساعدة على علاج نزلات البرد
ويرجع ذلك لاحتوائه على عدد من الفيتامينات وأهمها فيتامين C ، لذلك ينصح بإعطائه لمرضى نزلات البرد والأنفلونزا ، ومن فوائده أنه يساعد على تخفيف الحكة ، وإزالة احتقان الأنف ، والتهاب القصبة الهوائية والتي تنتج عن الاصابة بالعدوى البكتيرية ، كما يساعد في علاج الصداع والتهابات الحنجرة والبلعوم وينصح بتناول مغلي أوراقه لتخفيف أزمات الربو .
_ تعزيز أداء الجهاز الهضمي
حيث يساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز إفراز الإنزيمات الهاضمة ، ويحسن شهية الإنسان للطعام ، ويحد من الشعور بالغثيان والذي ينتج عن الاضطرابات المعوية المختلفة ، ويساعد في علاج حالات الإسهال والإمساك ، ويزيل الانتفاخات المسببة للغازات .
_ علاج أمراض العيون
وذلك بسبب احتوائه على فيتامين A الذي بدوره يساعد على علاج الأغشية المخاطية للعين والبشرة ، كما أنه يقي إصابة العين بالتنكس البقعي ، ويقي من الاصابة بالمياه الزرقاء .
_ علاج الغدة الدرقية
حيث يساعد على تهدئة الاضطرابات العصبية المختلفة وذلك بسبب احتوائه على مركبات الفلافونويد ، كما يحتوي على مجموعة من المركبات التي يمكنها المساعدة على تنظيم هرمونات الغدة الدرقية ، ومن أهم هذه الهرمونات البروستاجلاندين ، والبرولاكتين ، والألدوستيرون ، كما يمكن اعطائه لمن يعاني من الأرق أو اضطرابات النوم .
_ تنظيم نسبة السكر
أكدت الدراسات والأبحاث على أنه يساعد على تقليل معدلات السكر في الدم وذلك بفضل احتوائه على زيوت تساعد على ذلك .
_ له فوائد للحوامل والمرضعات
كما سبق وذكرنا أنه يساعد على تنظيم الهرمونات ومنها البرولاكتين والذي يتكم بصورة مباشرة في إدرار الحليب ، ويساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية ، ويساعد على تحسين القدرة الإنجابية .
_ حماية الكبد
يختوي على مركبات يمكنها أن تقي من تليف الكبد .
فوائد الدوش للتنحيف
يستخدم نبات الدوش لتخفيف الوزن الزائد ، وذلك بفضل العناصر الغذائية وخاصة الفلافونويد ، ويعمل الدوش على :
_ تسهيل حركة الأمعاء وتحفيز إفراز العصارة الهاضمة ، والتخلص من الغازات المسببة لانتفاخات البطن .
_ يقلل من الدهون الموجودة في الجسم ويخلص الجسم منها .
_ يساعد على تحفيز الغدد العرقية ، ومن ثم زيادة كمية العرق مما يخلص الجسم من السموم ويحفز الجسم على حرق الدهون والتخلص منها .
_ يتم شربه مخلوطاً بالشاي الأخضر ليخلص الجسم من السوائل المحتبسة في الجسم .
أضرار الدوش
يمكن للدوش أن يتسبب في بعض الأضرار في حال الإكثار منه ، وهي :
_ عند شرب كميات كبيرة منه يتسبب في النعاس .
_ عند شربه بصورة دائمة لمدة شهرين متتابعين يمكن أن يتسبب في خلل بوظائف الكبد والكلى .
_ يتسبب بارتخاء الجسم والأعصاب والعضلات عند الإفراط في شربه .
_ يمكن أن يتسبب في تورم العين والجلد عند ملامسته للجلد بحالته الطازجة .
_ يحذر من اعطائه للأطفال .
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