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يعد الدوش واحداً من أكثر الأعشاب الطبيعية المعروف بفوائده الكثيرة وخاصة فوائده الطبية والصحية ، ويعرف بأنه من الأعشاب العطرية المنتشرة في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط ويتميز بطعمه الحلو اللاذع ، كما يُعرف بالكثير من الأسماء على حسب كل منطقة ، ومن أسمائه البردقوش ، والمردكوش ، والعترة ، والعبقر ، والصعتري ، والسمسق ، وريحان البر ، ويعرف في السعودية بالدوش أو الوزاب .

يرجع تاريخ الدوش للعصر اليوناني القديم ، وكان يعد رمزاً للسعادة والسلام ، كما كان يشير في بعض المناطق للتوازن النفسي ، وكان يدخل في صناعة أطواق الورود ، وذُكر الدوش في الكتاب المقدس باسم الزوفا ، ويعد من النباتات المقدسة للهندوس ، وكان رسول الله – صل الله عليه وسلم – يستخدمه في الطب النبوي لعلاج أوجاع الرأس ، كما كان يصفه للنساء لتخفيف آلام الحيض ، وزيادة القدرة الإنجابية .

فوائد الدوش

يحتوي الدوش على عدد من العناصر الغذائية الهامة للجسم ، ويحتوي على الأملاح المعدنية والفيتامينات ، والمغذيات التي يمكن أن تعطي الجسم عدداً من الفوائد ، ومنها :

_ المساعدة على علاج نزلات البرد

ويرجع ذلك لاحتوائه على عدد من الفيتامينات وأهمها فيتامين C ، لذلك ينصح بإعطائه لمرضى نزلات البرد والأنفلونزا ، ومن فوائده أنه يساعد على تخفيف الحكة ، وإزالة احتقان الأنف ، والتهاب القصبة الهوائية والتي تنتج عن الاصابة بالعدوى البكتيرية ، كما يساعد في علاج الصداع والتهابات الحنجرة والبلعوم وينصح بتناول مغلي أوراقه لتخفيف أزمات الربو .

_ تعزيز أداء الجهاز الهضمي

حيث يساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز إفراز الإنزيمات الهاضمة ، ويحسن شهية الإنسان للطعام ، ويحد من الشعور بالغثيان والذي ينتج عن الاضطرابات المعوية المختلفة ، ويساعد في علاج حالات الإسهال والإمساك ، ويزيل الانتفاخات المسببة للغازات .

_ علاج أمراض العيون

وذلك بسبب احتوائه على فيتامين A الذي بدوره يساعد على علاج الأغشية المخاطية للعين والبشرة ، كما أنه يقي إصابة العين بالتنكس البقعي ، ويقي من الاصابة بالمياه الزرقاء .

_ علاج الغدة الدرقية

حيث يساعد على تهدئة الاضطرابات العصبية المختلفة وذلك بسبب احتوائه على مركبات الفلافونويد ، كما يحتوي على مجموعة من المركبات التي يمكنها المساعدة على تنظيم هرمونات الغدة الدرقية ، ومن أهم هذه الهرمونات البروستاجلاندين ، والبرولاكتين ، والألدوستيرون ، كما يمكن اعطائه لمن يعاني من الأرق أو اضطرابات النوم .

_ تنظيم نسبة السكر

أكدت الدراسات والأبحاث على أنه يساعد على تقليل معدلات السكر في الدم وذلك بفضل احتوائه على زيوت تساعد على ذلك .

_ له فوائد للحوامل والمرضعات

كما سبق وذكرنا أنه يساعد على تنظيم الهرمونات ومنها البرولاكتين والذي يتكم بصورة مباشرة في إدرار الحليب ، ويساعد على تخفيف آلام الدورة الشهرية ، ويساعد على تحسين القدرة الإنجابية .

_ حماية الكبد

يختوي على مركبات يمكنها أن تقي من تليف الكبد .

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فوائد الدوش للتنحيف

يستخدم نبات الدوش لتخفيف الوزن الزائد ، وذلك بفضل العناصر الغذائية وخاصة الفلافونويد ، ويعمل الدوش على :

_ تسهيل حركة الأمعاء وتحفيز إفراز العصارة الهاضمة ، والتخلص من الغازات المسببة لانتفاخات البطن .

_ يقلل من الدهون الموجودة في الجسم ويخلص الجسم منها .

_ يساعد على تحفيز الغدد العرقية ، ومن ثم زيادة كمية العرق مما يخلص الجسم من السموم ويحفز الجسم على حرق الدهون والتخلص منها .

_ يتم شربه مخلوطاً بالشاي الأخضر ليخلص الجسم من السوائل المحتبسة في الجسم .

أضرار الدوش

يمكن للدوش أن يتسبب في بعض الأضرار في حال الإكثار منه ، وهي :

_ عند شرب كميات كبيرة منه يتسبب في النعاس .

_ عند شربه بصورة دائمة لمدة شهرين متتابعين يمكن أن يتسبب في خلل بوظائف الكبد والكلى .

_ يتسبب بارتخاء الجسم والأعصاب والعضلات عند الإفراط في شربه .

_ يمكن أن يتسبب في تورم العين والجلد عند ملامسته للجلد بحالته الطازجة .

_ يحذر من اعطائه للأطفال .