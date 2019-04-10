"الصحة الإماراتية" تحذر من مكمل غذائي يدعي القدرة على تنظيف الشرايين

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات من تناول مكمل غذائي من خميرة الأرز الحمراء يدعي القدرة على تنظيف الشرايين، وكذلك مخاطر شراء الأدوية من المواقع الإلكترونية أو الاعتماد على ادعاءاتها.

وأوضحت الوزارة أن المنتج المذكور غير مسجل في الوزارة وغير معروف المواصفات، وأن جميع المعلومات المتداولة عنه مضللة وغير علمية وتؤدي لمخاطر صحية على مرضى الكولسترول وضغط الدم.

وكان فريق التفتيش الإلكتروني التابع للوزارة رصد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل بملامح آسيوية يتكلم بلغة إنجليزية ويستعمل مفردات عربية يروج لمنتج طبيعي يحوي خميرة الأرز الحمراء مدعيا قدرته على تنظيف الشرايين والتخلص من الكولسترول والدهون وضغط الدم بعد استعمال المنتج لمدة شهر.

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وأوضح الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بالوزارة، الدكتور أمين حسين الأميري، أن الترويج لاستخدام مكملات غذائية مجهولة المصدر وغير مرخصة من الهيئات الدوائية العالمية والجهات الصحية بالدولة يعد أمراً غير مقبولٍ أخلاقياً وطبياً، وقد يترتب عليه مخاطر صحية نظراً لعدم وجود دراسات وبيانات كافية عن المنتج ومواصفاته.

وحذر من المخاطر الجسيمة الناتجة عن قيام بعض زوار مواقع التواصل الاجتماعي بشراء مثل تلك الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت، وأكد أن الوزارة لديها إجراءات مشددة للحد من دخول هذه المكملات منها وجود موظفين تابعين للوزارة مع موظفي الجمارك في مطارات الإمارات ومنافذها وعند ضبط أي منتج منها عن طريق أجهزة التفتيش تحول إليهم ومن ثم يتم إتلافها.

مشيرا إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصرف ميزانيات ضخمة على توعية المجتمع بعدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة التي قد تتسبب بتوقف المريض عن تناول الأدوية أو تعديل الجرعات الدوائية دون الرجوع للأطباء.

وأكد تعرض المروجين لهذه المعلومات المضللة إلى المساءلة من قبل السلطات؛ لأن ذلك يمس الأمن الصحي، داعيا إلى التأكد من أي معلومات تخص سلامة المنتجات الصحية المسجلة في دولة الإمارات والتواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر موقعها الإلكتروني.