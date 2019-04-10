إنفوجراف.. أبرز ٩ فوائد صحية للخروب

يعتبر اليونانيون القدماء أول من زرع أشجار الخروب، وقام كيميائيون بريطانيون ببيع قرون الخروب للمغنيين، حيث كان يُعتقد أنّها تحافظ على الأحبال الصوتية لديهم، وتساعد على تطهير الحلق وتهدئته.

ويستخدم الخروب على شكل مسحوق، أو رقائق، أو شراب مركّز، أو مستخلص، أو مكمّلات غذائية، ويمكن تناوله طازجاً أو مجفّفاً، كما يُستخدم صمغ الخروب في صناعة مستحضرات التجميل، والعناية بالبشرة، والأدوية.

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وتمتاز ثمار الخروب بطعمها الحلو، ما يجعلها بديلاً صحياً للشوكولاتة، بلونٍها البنيّ الداكن.

وفي الإنفوجراف التالي تعرف على فوائد الخروب لصحة الإنسان: