- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فوائد صحية "للخروب"
يعتبر اليونانيون القدماء أول من زرع أشجار الخروب، وقام كيميائيون بريطانيون ببيع قرون الخروب للمغنيين، حيث كان يُعتقد أنّها تحافظ على الأحبال الصوتية لديهم، وتساعد على تطهير الحلق وتهدئته.
ويستخدم الخروب على شكل مسحوق، أو رقائق، أو شراب مركّز، أو مستخلص، أو مكمّلات غذائية، ويمكن تناوله طازجاً أو مجفّفاً، كما يُستخدم صمغ الخروب في صناعة مستحضرات التجميل، والعناية بالبشرة، والأدوية.
وتمتاز ثمار الخروب بطعمها الحلو، ما يجعلها بديلاً صحياً للشوكولاتة، بلونٍها البنيّ الداكن.
وفي الإنفوجراف التالي تعرف على فوائد الخروب لصحة الإنسان:
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. أبرز ٩ فوائد صحية للخروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.