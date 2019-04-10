شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من الزواج لضمان حياة سعيدة: «فوائده تتضاءل مع الوقت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دراسة أجريت على أكثر من 24 ألف بالغ ألماني أن الأشخاص الذين تزوجوا كانوا أكثر سعادة قليلًا في عام الزفاف، ولكن في النهاية عادت سعادتهم إلى سابق عهدها.

ووصف المؤلفون هذه النظرية بفترة «شهر العسل»، ويقولون إنه «في المتوسط، يتأقلم الأشخاص سريعا وبالكامل على الزواج».

ووجدت دراسة أخرى مستندة إلى بيانات من عينة أجريت على مدار 17 عامًا، تراجعًا في مستويات السعادة في كل فترات الزواج، دون وجود تحسن في السعادة الزوجية في السنوات الأخيرة.

ومن المدهش رؤية أن هذه النتائج ذات أساس بيولوجي في المركب الكيميائي فينيثيلامين في المخ المرتبط بمشاعر السرور، حسب موقع «سيكولوجي توداي».

ويقول باحثو الدراسة الثانية إن التراجع في السعادة قد يحدث إما لأن الخلايا العصبية اعتادت على آثار الفينيثيلامين أو لحدوث تراجع في مستويات الفينيثيلامين على مدار الوقت.

Advertisements

لكن دراسة أخرى لبيانات من اللجنة الاقتصادية الاجتماعية الألمانية في فترة 1984- 2004 تدعم نتائج الدراسات السابقة.

وفي هذه الدراسة، لم يجد المؤلفون أيضا دليلا على أن الأطفال يؤثرون على الرضا عن الحياة.

ويشير المؤلفون إلى أن التفسير النموذجي لفوائد الزواج هو «الدعم المجتمعي» الذي يحصل عليه الأشخاص من شركائهم، هناك تأثير إيجابي من الرفقة، والدعم العاطفي، والحميمية الجنسية المستدامة.

غير أن هذه الفوائد تتضاءل مع مرور الوقت، حيث يتكيف الأشخاص على وجودها، وربما الأهم من ذلك أنهم يقطعون العلاقات مع بعض أصدقائهم الآخرين.

ومن هذا المنطلق يجب أن يلحق المجتمع بالركب ويبدأ بحل المفهوم الخاطئ الموجود منذ فترة طويلة عبر الأجيال عن الزواج أنه المثالية المجتمعية.

يمكن للعزّاب عيش حياتهم بسعادة وهو ما يفعلونه بالفعل.

وإذا أراد المرء أن يعيش حياة سعيدة ومُرضية، فإن التفكير على المدى البعيد يظهر أن الزواج يجب ألا يكون العامل الأهم.