غسول النعناع أفضل العلاجات الطبيعية للشعر الدهني

الشعر الدهني مشكلة تؤرق الكثيرات، فالأمر لا يقتصر على الإفرازات الدهنية المفرطة لفروة الرأس بل هناك الرائحة المزعجة، عدم الحصول على إطلالة شعر منعش ونظيف وكذلك القشرة التي لا تفارق فروة الرأس. سنقدم لك في هذا المقال بعض العلاجات الطبيعية التي يمكنك استعمالها في المنزل للتخلص من دهنية الشعر.

غسول النعناع

احضري كيسين من النعناع واسكبي عليهما نصف كوب من الماء المغلي، بعد أن يبرد المزيج استخرجي أكياس النعناع واعتصريهما بلطف من الماء.

أضيفي ملعقتين من الخل التفاح إلى المزيج وحركي حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

بعد غسل شعرك بالماء والشامبو، استخدمي المزيج لتدليك شعرك بلطف وبشكل جيد.

قومي بتجفيف شعرك بعد الانتهاء بفوطة ناعمة أو باستخدام مصفف الشعر.

حمام زيت الزيتون

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اغسلي شعرك بالماء والشامبو ثم جففيه جيدا بالفوطة.

ضعي ملعقتين من زيت الزيتون في راحة يديك واغمسي فيه أطراف أصابعك وابدئي بتدليك فروة رأسك في شكل حركات دائرية لمدة 5 دقائق.

اتركي الزيت على شعرك لمدة ساعة إن أردت ثم اشطفي كالمعتاد. يفيد استخدام زيت الزيتون في تعديل نسبة الإفرازات الدهنية لفروة الرأس.

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