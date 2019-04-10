هل ترغبين بالحصول على جسم الساعة الرملية؟ بالتأكيد فذلك حلم كل فتاة والذي تشعر معظم الفتيات بأنه مستحيل التحقيق.

ولكن هو ليس صعباً بالفعل بل يمكنك الحصول على خصر أنحف وجسم متناسق ومثير خلال أسبوع فقط من خلال اتباعك بعض النصائح الرائعة التي سنعرفك عليها في السطور القادمة.

إليك 6 طرق مضمونة للحصول على خصر أنحف في غضون أسبوع واحد فقط:

1. تغيير النظام الغذائي:

خلصت الدراسات العلمية إلى أن الفواكه تناول الحبوب الكاملة، جنباً إلى جنب مع الفواكه و الخضروات يساعدك على تقليل كمية الدهون التي تستهلكها. وهذه هي أفضل الطرق للحصول على خصر نحيف في غضون أسبوع.

ولكن تذكري عزيزتي أن تحتوي أحياناً على كميات عالية من السكر وتناول الكثير من الفواكه يمكن أن يأتي بنتائج عكسية.

لا لتجويع نفسك. ولكن قومي بتناول الطعام الصحي الأكثر فائدة ونفعاً.

2. شرب المزيد من المياه:

شيء مهم آخر يجب القيام به عند محاولة الحصول على خصر أنحف هو شرب المزيد من المياه. فهذا سيساعد على منع جسمك من الخلط بين العطش والجوع. للحد من الميل في الانغماس بتناول الطعام. كما أن شرب المزيد من المياه أمر رائع للبشرة والشعر كذلك.

3. التركيز على الجودة، وليس على الكمية:

من الضروري جداً للحصول على خصر نحيف تناول الأطعمة الصحية القليلة السعرات الحرارية والخالية من الدهون والسكر بكميات جيدة كالخضار والفاكهة. والتخلي عن تناول السكريات والوجبات السريعة والمقلية حتى لو كانت بكميات قليلة فهي التي تؤدي لتراكم الدهون في منطقة الخصر.

Advertisements

اكتشفي أيضاً: برأيك ما هي الطريقة المثالية لخسارة الوزن الزائد؟

4. التمرين:

هل تتساءلين حول كيفية جعل الخصر يبدو أنحف خلال أسبوع؟ الجواب هو فقط التمرين وممارسة الرياضة.

كلما بذلت جهداً في ممارسة تمارين رياضية خاصة تساعد على تشكيل الخصر ستحصلين على نتيجة أفضل بالتأكيد، ولذلك قومي بزيادة التمارين تدريجياً.

مع مرور الوقت، سوف تشعرين بالمتعة خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. جنباً إلى جنب مع الحصول على خصر نحيف.

5. تمارين الصدر والكتفين:

إن أفضل طريقة لجعل شيء يبدو أصغر هو جعل الأشياء من حوله تبدو كبيرة. وبالمثل، عند ممارسة تمارين الصدر والكتفين لإبرازها سيبدو الخصر أقل حجماً بالتأكيد.

6. الملابس:

آخر طريقة آمنة يمكنك اتباعها للحصول على خصر نحيف هي ارتداء الملابس التي تركز الانتباه على خصرك، كحزام الخصر والذي يمكن أن يكون وسيلة رائعة لذلك. يمكنك اختيار حزام عريض، مرصع بالحجارة، رفيع ولامع. أي ملفت بشكلٍ ما. وعند ارتدائه ستمنحين جسمك شكل الساعة الرملية الذي يجعل الخصر يبدو أنحف تلقائياً.

هذه ليست سوى بعض الطرق البسيطة للحصول على خصر أنحف في أسبوع فقط، فهل ستجربينها؟

قد يهمك أيضاً :

- دراسة تُؤكِّد أنّ الجمع بين الكحول والتدخين "يُدمِّر الدماغ"

- عُشاق الشكولاتة الداكنة الأقل عُرضة لارتفاع ضغط الدم