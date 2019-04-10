الحفاظ على مكياج ثابت لأطول فترة ممكنة لأصحاب البشرة الدهنية

يبدو أن مشاكل مكياج أصحاب البشرة الدهنية لا تنتهي أبدا و يرجع ذلك لزيادة افراز الزيت مما يقلل فرصة الحفاظ على مكياج ثابت لأطول فترة ممكنة .

وبالتالي فإنه من المهم جدا الاختيار الصحيح للمسحوق المضغوط المناسب للبشرة الدهنية الذي يحقق المعادلة الصعبة في الحفاظ على البشرة رطبة و جميلة خالية من اللمعة لأطول فترة ممكنة .

إذا كان لديك بشرة الدهنية يجب تطبيق كريم الحماية من الشمس و لكن من المهم جدا أن يحافظ على وجهك ماتي لذلك اختاري المنتج الخالي من الزيوت الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس و يسهل دمجه مع المكياج بدون أضرار .

أفضل أنواع المساحيق المناسبة للبشرة الدهنية-horz

ما هي أفضل أنواع المساحيق التي تتناسب مع ذوي البشرة الدهنية اللامعة

MAC Blot Pressed Powder

بودرة ماك هي منتج مدهش للبشرة الدهنية، حيث يمكنك وضع طبقة من المسحوق ذات مظهر طبيعي و ملمس ناعم تتحكم في إفراز الزيت بالبشرة ثابتة يمكنها البقاء على الوجه طوال اليوم بشكل طبيعي خالي من اللمعان و تغير في اللون .

Bobbi Brown Skin Weightless Powder Foundation

مسحوق يقدم حلا رائعاً لذوي البشرة الدهنية ، و هي بمثابة الأساس و البودرة على حد سواء مما يوفر الملمس الكريمي التي تمنحك السهولة في الاستخدام و تجعل البشرة رائعة للغاية.

Advertisements

هذا المنتج يمزج بسهولة في الجلد ويخفي العيوب مثل الخطوط الدقيقة والمسام. إنها تحافظ على الجلد متألق و طبيعي جداً ، بالفعل انها مناسبة للأشخاص الذين يعانون من البشرة الدهنية.

Maybelline New York Fit Me Pressed Powder

مناسبة جدا للبشرة الدهنية الشاحبة تتجانس على البشرة بطريقة مذهلة ، و تعمل على السيطرة على إفراز الزيوت بالوجه ، هذه البودرة خفيفة الوزن تبقى طويلا بدون تغير في لونها و لا طبيعتها ، توفر تغطية طبيعية على الوجه و لا تسد المسام

قد يهمك أيضاً:

أهم النصائح للقيام بمكياج ملائم لصاحبات البشرة البيضاء

تعرفي على المكياج الذي يليق بصاحبات البشرة البيضاء