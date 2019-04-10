7 طرق عليكِ اتباعهم للعناية بجمالك خلال الطقس البارد"

اللإستحمام بالماء الفاتر

بدلاً من استخدام الماء الساخن، استخدمي الماء الفاتر للإستحمام وغسيل بشرة الوجه. فقد يتسبب الماء الساخن في انتزاع الزيوت المرطبة التي تحمي بشرتك من الجفاف الشديد.

2- الحليب لتنظيف بشرة الوجه

الحليب البارد من أفضل المكونات لتهدئة البشرة وترطيبها بعمق وذلك لإحتوائه على الخواص الفعّالة لتبييض وتغذية خلايا الجلد. كما يساعد كذلك على التخلص من الشوائب والأوساخ التي تتراكم داخل مسام البشرة.

اغمسي قطعة من القطن في الحليب البارد واستخدميها لتدليك بشرة الوجه قبل الذهاب للنوم للحصول على بشرة مشرقة ونقية في الصباح التالي.

3- تقشير الجلد

تزداد أهمية التقشير خلال الطقس البارد وذلك لمساعدته على إزالة طبقات الجلد الميت و تصغير حجم المسام. استخدمي مقشر لطيف مناسب لنوع بشرتك أو حضري أي من المقشرات المنزلية بمكونات طبيعية بسيطة.

4- الزيوت الطبيعية لتدليك البشرة

تدليك البشرة باستخدام الزيوت من أفضل الوسائل المجربة للترطيب العميق، خاصةً خلال فصل الشتاء. حيث أنه يساعد على تغلغل العناصر المرطبة والأحماض الدهنية داخل أنسجة الجلد للوقاية من الجفاف وشحوب البشرة. استخدمي زيت جوز الهند، زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو لتدليك البشرة قبل الذهاب للنوم.

5- العناية بالشفاه

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تحتاج الشفاه للترطيب والحماية خلال الشتاء، فهي الأكثر عرضة للتلف والجفاف الشديد. للحفاظ على نعومة وترطيب شفتيكِ، احرصي على استخدام البلسم المرطب عدة مرات خلال اليوم، ولا تنسي استخدامه أيضاً قبل النوم. من المكونات الأخرى التي تجيد العناية بشفتيك وتجنب التشققات هي العسل، جل الألو فيرا، زبدة الكاكاو وزبدة الشيا.

6- العناية باليدين والقدمين

للحفاظ على نعومة يديكِ وقدميكِ خلال فصل الشتاء، استخدمي اللوشن المرطب بشكل منتظم، خاصةً قبل الذهاب للنوم. اختاري لوشن بتركيبة كثيفة غني بالعناصر المرطبة للحماية من آثار الطقس البارد وجفاف وخشونة الجلد. الفازلين أيضاً من المكونات التي يمكنكِ تطبيقها للترطيب العميق لليدين والقدمين.

7- العناية بالشعر

اختاري منتجات العناية بالشعر الغنية بالعناصر المرطبة كالشامبو والبلسم والتي تساعد على حماية فروة الرأس من الجفاف الشديد وقشرة الرأس. خلال الطقس البارد، قد يصبح الشعر أكثر ضعفاً مع مظهر الشعيرات المتطايرة والنهايات المتقصفة. حضري بنفسك بعض الماسكات المنزلية للعناية بصحة وحيوية شعرك ومنحه الترطيب اللازم.

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