تجدين صعوبة في تهدئة طفلكِ وحثّه للتوقف عن البكاء؟ ما رأيكِ بالإستعانة بعلم الـrefloxology؟ لا تقلقي، فلستِ بحاجة لخبير مختصّ، بل بإمكانكِ تنفيذ تقنية التهدئة هذه في المنزل، وبشكل آمن كلّياً.فهذا العلم يرتكز على ما يعرف بالعلاج بالضغط، وبالأخص على أسفل القدمين، إذ أنّ كلّ نقطة تكون مرتبطة بموضع معين في الجسم، وبالتالي، فإن الضغط عليها يكون كفيلاً بتسكين آلام هذا الموضع.

لذلك، وإن كان طفلكِ يعاني من ألم ما، إستعيني بالصورة التالية لتحديد الموضع الذي عليكِ الضغط عليه بلطف، ليهدأ بأسرع وقت ممكن، ويتوقف عن البكاء.مواضع الضغط على قدمي الطفل لإيقاف البكاء

acuwellتجدر الإشارة إلى أنّه بإمكانكِ الإستفادة منها للراشدين أيضاً.منطقة الرأس والأسنان:

دلّكي أطراف الأصابع في قدمي طفلكِ لتسكين مختلف الآلام في هذا الموضع، وبالأخص ألم التسنين.منطقة الجيوب الأنفية:

تستطيعين الإستفادة من تدليكِ هذا الموضع لتخفيف إحتقان الأنف إن كان طفلكِ مصاباً بنزلات البرد أو الإنفلونزا.منطقة الصدر:

دلّكي هذه النقطة في قدمي طفلكِ لمساعدته في حالات إحتقان الصدر والسعال، وبالأخص عند تراكم البلغم.منطقة الـSolar Plexus:

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وترمز هذه التسمية إلى مجموعة الأعصاب ما بين الرئتين والمعدة.الجزء العلوي من البطن:

ويرتبط تدليك هذا الموضع بالحدّ من آلام المعدة، إرتجاع المريء وعسر الهضم.الجزء السفلي من البطن:

أما تدليك هذا الموضع، فيساهم في التخفيف من ألم الأمعاء، وبالأخص الإمساك، المغص، والإنتفاخ.منطقة الحوض:

ويمكنكِ الإستفادة من هذا الموضع لتسكين الآلام التي تتعلق بوضعيات الجسم والضغط المفرط على قدمي الرضيع.تجدر الإشارة إلى أنّ "العلاج بالضغط" رغم تسميته هذه لا يعتبر حلّاً علاجياً، بل يقتصر أثره على المساهمة في تسكين الألم وتخفيف العوارض.