محمد بن زايد يلتقي الدفعة الأولى من نساء الإطفاء الإماراتيات

التقى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الدفعة الأولى من نساء الإطفاء الإماراتيات، وأشاد بدورهن الرائد في فتح آفاق جديدة للبلاد.

والتقى محمد بن زايد بالخريجات الحديثات في مجلس قصر البحر، بعيد تخرجهن في دورة مخصصة لنساء الإطفاء في الشارقة، كما حضر اللقاء كل من وزير التسامح الإماراتي، نهيان بن مبارك، ووزير الداخلية، سيف بن زايد.

وأكد ولي عهد أبو ظبي أن النساء هن "شريكات حقيقيات" في تطوير الدولة، كما هنأ الخريجات الإماراتيات على اجتيازهن الدورة، منوها إلى الإنجازات الهامة التي تحققها نساء الإمارات على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

وكانت الدفعة الأولى لنساء الإطفاء في الإمارات، قد أتمت تدريبات عالية الكفاءة في كل من أكاديمية الدفاع المدني وأكاديمية الشرطة في الشارقة.

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