كيفية التعامل مع الطفل العنيد في عمر سنتين من قبل الأبوين

كيفية التعامل مع الطفل العنيد في عمر سنتين يعتمد على مدى عناد الطفل وطرق التربية المتبعة من قبل الأبوين، ولنتعرف أكثر على كيفية التعامل مع الطفل العنيد في عمر سنتين

كيفية التعامل مع الطفل العنيد في عمر سنتين:

عمر السنتين هو عمر إنتقالي في شخصية الطفل التي تبدأ بالتكوين في هذا العمر وحتى سن سبعة سنوات، ويلاحظ على الطفل في هذه المرحلة كثرة الرفض و العناد وحتى البكاء الكثير، وهنا على الوالدين إتباع عدة نصائح لتربية الطفل في هذه المرحلة الحساسة، ومن أهم النصائح:

• الإتفاق بين الوالدين على أسلو بتربية واحد وعدم الإختلاف.

• شرح الممنوعات للطفل عن طريق توضيحها باستمرار.

• استخدام الألفاظ الإيجابية عند التوجيه وليس السلبية، مثل ( أجلس بهدوء) عوضا عدم ( لا تجلس هكذا).

• الحزم و الهدوء في التعامل مع الطفل مهم.

• النزول لمستوى الطفل عند الحديث معه و النظر في عينيه مباشرة.

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• تركه وعدم إشعاره بالانتباه عند غضبه أو بكاءه.

• الحديث مع الطفل باستمرار ومناداته بما يحب من أسماء جملية.

• منحه الحب و الرعاية اللازمة دومان واحتواءه وقضاء الوقت الكافي معه.

• التحفيز مهم عند فعل الأفعال الصحيحة، و التحفيز المعنوي أهم من المادي.

• تحديد أنواع عقاب تناسب عمر الطفل دون المساس بشخصيته أو نفسيته أو أذيته.

وأخيرا و الأهم في كيفية التعامل مع الطفل العنيد أن يكون الوالدان هما القدوة والمثال الإيجابي لأن الأطفال في عمر السنتين لديهم رغبة كبيرة في تقليد من حولهم في كل الأمور.