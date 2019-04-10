وصفات طبيعية من مطبخك لبشرة نضرة أكثر شبابًا

كلما كبرتِ في العمر، كلما كانت حاجة بشرة جلدكِ للترطيب والتغذية أعلى، كي تظلّي محتفظة بشبابكِ الدائم، بخاصة وأنّ بشرة الوجه، تلعب دورًا كبيرًا في أن تمنحكِ شكلًا أصغر أو العكس، لهذا ومن دون عناء الذهاب لصالونات التجميل، يمكنكِ تجربة الوصفات التالية، بمواد بسيطة وطبيعية من مطبخِك.وصفة الخيار و الصبار

- حبة خيار مهروسة منزوعة القشر

- ملعقة صغيرة من هلام الصبّار

- ملعقة صغيرة زبادي

اخلطي المكونات الثلاثة مع بعضها، واتركيها على بشرتكِ لمدة نصف ساعة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، إذ يحتوي الصبّار على مضادات أكسدة تقاوم علامات تقدّم سنّ البشرة، وتعمل الزبادي على تغذية بشرتكِ بالبروتينات، وتمنحها شكلًا لامعًا، والخيار بمثابة مرطّب طبيعي يمتصّ الحرارة من الوجه، ويشد البشرةوصفة الكركم والحليب

- ملعقة صغيرة من بهار الكركم

- ملعقة صغيرة من الحليب

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- ملعقة صغيرة من العسل

اخلطي المكونات مع بعضها، وإن لم يتوافر لديكِ الحليب أو العسل، استبدليه بالماء، حتى يصبح الماسك كالعجين.

اتركي الخليط على بشرتكِ حتى يجفّ الكركم.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

ثم استخدمي قطعة قطنية مبلّلة بزيت الأطفال لإزالة بقع الكركم الصفراء.

كرري الخليط مرة أسبوعيًّا للحصول على بشرة ناعمة، إذ يعمل الكركم على شدّ البشرة، وإزالة البقع الداكنة، والحليب والعسل يلعبان دورًا كبيرًا في تغذية بشرتِك.

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