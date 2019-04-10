تعرف على الاطعمة التي تخفف من الصداع

عندما يبدأ الصداع، قد تحتاج الى القيام ببعض التغيرات للسيطرة عليه مثل تعتيم الاضاءة، الاستلقاء بعيدا عن الضوضاء، وبالطبع تناول حبة مسكن للصداع. ولكن هل فكرت يوما بأن هناك اطعمة يمكن أن تساعدك في التخلص من هذا الصداع. تعال نتعرف على الاطعمة التي تخفف من الصداع.

1. البطاطا المخبوزة في الفرنالحياة العصرية تخلو من المشروبات المغذية والكثير منا ينسى كثيرا تناول اكواب الماء الموصى بها يوميا.لذا فالاصابة بالجفاف محتملة ويمكن أن تسبب الصداع. تناول الاغذية الغنية بالبوتاسيوم يمكن أن يساعدك في التخلص من الصداع ووجع الرأس الذي يلي تناول الكحول وتعتبر البطاطا المخبوزة بقشرها مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، ومقارنة مع الموز تحتوي البطاطا على 721 ملغرام مقارنة مع 467 فقط للموز.

2. البطيخ الجفاف سبب رئيس للاصابة بالصداع، لذا وبدلا من الاعتماد على الادوية لتخفيف الصداع، ننصحك بتناول البطيخ.تحتوي الفواكه والخضار المختلفة مثل التوت، والخيار، والشمام، والطماطم، والخس على كمية وافرة من الماء بالاضافة الى المعادنَ الضروريةَ، مثل المغنيسيوم، التي تمنع الاصابة بالصداع، لما لا تجرب تناول كوب من عصير البطيخ، الطريقة: ضعي كوبان من البطيخ مع كوب من الثلج المكسر، و1/2 كوب لبن زبادي، والقليل من العسل والزنجبيل للنكهة.

3. القهوة لطالما استخدمت القهوة لعلاج الصداع، ولكن لماذا؟ تساعد القهوة على رفع الطاقة وضخ الدم في الشرايين. ولكن الافراط في تناول القهوة يمكن أن يعكس النتائج الايجابية. الكافيين مدر للبول ويمكن أن يزيد من حدة الصداع. لذا يجب تناول كوب ألى كوبان من القهوة في اليوم للتخلص من الصداع، ولكن أي كوب اضافي سوف يزيد من الصداع والتوتر والعصبية.

4. الحبوب الكاملةتساعد الكربوهيدرات على تخفيف حدة الصداع. إذا كنت تتبع حمية قليلة النشويات فعلى الارجح بأنك تعاني من مشكلة الصداع المستمر. لذا ننصحك بالعودة الى تناول الكربوهيدرات.النشويات توفر الطاقة للجسم وقلتها تعني طاقة اقل للدماغ وبالتالي جفاف وصداع. لا تدع الحميات القاسية والصارمة تخدعك، تناول النشويات باعتدال وتخلص من ألم الصداع.

5. اللوز وفقا للبحوث، يحمي المغنيسيوم، المتوفر في اللوز، جسمك من وطأة الصداع عن طريق تخفيف ضيق الأوعية الدموية.قد يجد مرضى داء الشقيقة إغاثةَ باتباع حمية غنية بالمغنيسيوم، ومن الاطعمة الاخرى التي تحتوي على المغنيسيوم، الافوكادو، المشمش المجفف، الموز، الارز البني، والكاجو.

6. الصلصة الكثيرة التوابلقد يبدو أمر غريبا ولكن تناول الاطعمة الغنية بالتوابل والفلفل الاحمر يمكن أن تخفف من الصداع بسرعة.بالاعتماد على نوع الصداع، الاطعمة الغنية بالتوابل قد تكون ذات فائدة كبيرة. إذا كان الصداع بسبب احتقان الانف، فالاغذية الغنية بالتوابل يمكن أن تفتح مجاري التنفس وتخفف من الاحتقان وتقلل من الضغط.

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7. اللبن الزباديصداع الرأس قد يكون سببه حاجتك للكالسيوم. يعتمد الدماغَ على الكالسيوم للعمل بشكل كفوء، تأكد من أنك تتناول كمية وافرة من المنتجات الغنية بالكالسيوم خلال اليوم وكوب اضافي من اللبن الزبادي عند الشعور بالصداع.

8. بذور السمسمعلى السلطات، مع الشوفان المجروش أو مع الشوربات والمناقيش. لا تنسى استعمال هذه البذور الصغيرة جداً لأنها تحتوي على قوة غذائية كبيرة."بذور السمسم غنية بفيتامين إي، الذي يساعد على تثبيت مستويات الاستروجين ومنع أمراض الشقيقة والصداع أثناء الدورة الشهرية، لأنه يحسن من توزيع الدورة الدموية.

9. سلطة السبانخهذا ما كان سيقوله باباي لك، تناول السبانخ يساعد في تخفيف ضغط الدم، ومنع الاصابة بالصداع الناجم عن تناول الكحول والتخفيف من وجع الصداع. استبدل اوراق الخس بالسبانخ في السلطة لزيادة المنفعة الغذائية

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