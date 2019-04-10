معلومات خاطئة عن العلاقة الحميمية تعرفي عليها

مسائل العلاقة الحميمة ككل الأمور المتعلقة بالإنسان، معلومات صحيحة نتداولها ومعتقدات نظن أنها صحيحة فتكون مجرد أقاويل شائعة لا أساس لها من الصحة. ولهذا السبب ولأنك قد تعتقدين أن بعض المعلومات التي تعرفينها عن العلاقة الحميمة صحيحة، سنطلعك اليوم على البعض الخاطئ منها في هذا المقال من عائلتي. العلاقة الحميمة تجعلك تخسرين الكثير من الوزن: صحيح أن ممارسة الجماع تساعدك على حرق السعرات الحرارية، الا أن الخبراء يشيرون الى أنّ ممارسة الجماع لحوالى نصف ساعة يجعلك تخسرين بين 85 و 150 وحدة حرارية في الوقت الذي تحتاجين فيه الى 3500 وحدة لكي تخسري نصف كيلو من وزنك! الإجهاد الكبير يسبب الأزمات القلبية: ومن بين المعتقدات المتداولة عن العلاقة الحميمة أن الإجهاد الكبير أثناءها يؤدي الى الإصابة بالأزمات القلبية أما العكس فهو صحيح اذ إن ممارسة العلاقة مفيدة جدًا لصحة القلب ولتنشيط الدورة الدموية. وتعتبر نسبة الإصابة بالأزمات القلبية ضئيلة جدًا وتنحصر لدى الناس المصابين بالسكري بشكل خاص. من الضروري خلع الجوارب أثناء العلاقة: وذلك لكي تكون الرومانسية في أوجّها بين الزوجين، الا أنّ الأبحاث تشير الى أنّ معظم حالات فشل العلاقة الزوجية بين الثنائي وعدم استمتاعهما بها هي برودة القدمين لذلك يبقى ارتداء الجوارب أساسي في هذه الحالة. يصل الرجال إلى قمة أدائهم في العشرينات من عمرهم والنساء في الثلاثينات: اما الحقيقة فلا يوجد عمر محدد لذلك سواء لدى النساء ام الرجال. الا أنّ المواظبة على ممارسة العلاقة الحميمة هي أفضل تدريب ومحرك لها!

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