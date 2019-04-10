توصلت دراسة طبيَّة نشرت في المجلة الأميركيَّة لضغط الدم، إلى أنَّ تناول البطيخ يساعد على تخفيض الضغط على الشريان الأورطي، وعلى القلب وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط على وظائف القلب، خاصة في البلدان ذات الطقس البارد، حيث يصبح كثير من المرضى عرضة للإصابة بالنوبات القلبيَّة عند انخفاض درجات حرارة الجو.

وأكد الباحثون أنَّ البطيخ يعمل على خفض فرص الإصابة بالأزمات القلبيَّة، خاصة بين البدناء، حتى في حال تعرُّضهم للطقس البارد.

كما أوضحت الدِّراسة فاعليَّة تناول فاكهة البطيخ لصحة القلب، ويمكن أن تقلل خطر التعرض لمشاكل في وظائفه، خاصة في الظروف الباردة.

وأشارت الدراسة إلى أنَّ الأشخاص الذين ينتظمون في تناول البطيخ الغني بالأحماض الأمينيَّة ومادة «سيترولين»، و«أرجينين»، يحدث لديهم انخفاض ملموس في مستوى ضغط الدم المرتفع، مع زيادة فرص وقايتهم من الأزمات القلبيَّة مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا عقاراً زائفاً.

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