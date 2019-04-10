القاهرة - لايف ستايل
توصلت دراسة طبيَّة نشرت في المجلة الأميركيَّة لضغط الدم، إلى أنَّ تناول البطيخ يساعد على تخفيض الضغط على الشريان الأورطي، وعلى القلب وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط على وظائف القلب، خاصة في البلدان ذات الطقس البارد، حيث يصبح كثير من المرضى عرضة للإصابة بالنوبات القلبيَّة عند انخفاض درجات حرارة الجو.
وأكد الباحثون أنَّ البطيخ يعمل على خفض فرص الإصابة بالأزمات القلبيَّة، خاصة بين البدناء، حتى في حال تعرُّضهم للطقس البارد.
كما أوضحت الدِّراسة فاعليَّة تناول فاكهة البطيخ لصحة القلب، ويمكن أن تقلل خطر التعرض لمشاكل في وظائفه، خاصة في الظروف الباردة.
وأشارت الدراسة إلى أنَّ الأشخاص الذين ينتظمون في تناول البطيخ الغني بالأحماض الأمينيَّة ومادة «سيترولين»، و«أرجينين»، يحدث لديهم انخفاض ملموس في مستوى ضغط الدم المرتفع، مع زيادة فرص وقايتهم من الأزمات القلبيَّة مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا عقاراً زائفاً.
قد يهمك أيضًا:
دراسة تكشف أن خفض مستويات الكوليسترول يُقلل مخاطر الإصابة بـ "الزهايمر"
علماء يابانيون يكتشفون أسباب تراكم لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية
كانت هذه تفاصيل خبر البطيخ يساعد على تخفيض الضغط على الشريان الأورطي وعلى القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.