ممرضة أفريقية تعترف بتبديل 5 آلاف "رضيع" فور ولادتهم

لندن ـ لايف ستايل
اعترفت ممرضة من زامبيا، تدعى إليزابيث مويوا، بجريمة ارتكبتها على مدار 12 عاما.
وأكدت الممرضة أنها قامت بتبديل 5 آلاف مولود عقب ولادتهم مباشرة بأطفال آخرين، من أجل المرح والتسلية.
وأوضحت الممرضة أنها لم تكن تقصد سوى التسلية، حتى إنها بدلت هذا العدد خلال 12 عاما عملت خلالها في قسم الولادة بمستشفى "يو تي أتش".
واعترفت الممرضة بفعلتها، سعيا للرحمة بعد إصابتها بالسرطان، قائلة: "أُصبت بسرطان مزمن وأعلم أني سأموت قريبا، وأتمنى الاعتراف بذنبي أمام الله وأمام أهالي الأسر الذين وضعوا أطفالا في المستشفى خلال خدمتي".
ودعت الممرضة الأسر للتواجد بالمشفى، وإجراء تحاليل الحمض النووي، للتأكد من نسب المواليد.
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