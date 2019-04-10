شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: الأنيميا قد تعرضك لفقدان السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جددة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الإنيميا لا تسبب الإغماء وزيادة ضربات القلب فقط لكنها يمكن أن تسبب فقدان السمع بسبب نقص الحديد وخلايا الدم الحمراء.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم بسبب نقص الحديد كانوا أكثرعرضة لفقدان السمع بمعدل الضعف مقارنة بالناس الأصحاء.

وأشار الباحثون إلى أن العلاقة بين فقدان السمع وفقر الدم بسبب نقص الحديد قوية بشكل خاص، حيث يسبب نوعين من فقدان السمع وهما:

فقدان السمع الحسي العصبى

فقدان السمع التوصيلي

ويحدث فقدان السمع الحسي العصبي عند تلف الأذن الداخلية أو ممر العصب من الأذن الداخلية إلى الدماغ، وفقا للجمعية الأمريكية للسمع والكلام، أما فقدان السمع التوصيلي يحدث عندما لا تخرج الأصوات بكفاءة من الأذن الخارجية إلى طبلة الأذن أو الأذن الوسطى.

Advertisements

وقالت مؤلفة الدراسة "كاثلين شيفر"، من كلية الطب بجامعة بنسلفانيا، إن علاج فقر الدم يساعد على تحسين أو منع فقدان السمع، لأن خلايا الدم الحمراء هى المسئولة عن نقل الأكسجين للخلايا حتى تعمل بشكل صحيح.

وأضاف معدو الدراسة أن الأذن الداخلية حساسة جدا للتغيرات في تدفق الدم، لذلك فمن الممكن أن نقص الأكسجين في الدم للأشخاص الذين يعانون فقر الدم بسبب نقص الحديد يمكن أن يؤثر عليها.