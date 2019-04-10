انت الان تتابع موضوع اعرف الفرق بين زيت باراشوت الاصلي والتقليد والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

زيت باراشوت هو زيت هندي الصنع مصنوع من جوز الهند، كما أم جوز الهند منتج طبيعي يمكن استخدامه لأي شيء، في الطهي، وإزالة المكياج، إلى ترطيب البشرة. ليس ذلك فحسب، فهناك أيضًا العديد من فوائد زيت جوز الهند للشعر.

مكونات زيت باراشوت الأصلي

يحتوي زيت باراشوت جولد على سلسلة من الأحماض الدهنية التي تتكون من حمض اللوريك وحمض الكابريك وحمض الأوليك وحمض اللينوليك، لذلك يحتوي زيت باراشوت على خصائص مضادة للميكروبات ، مضاد للفطريات ، هذا الزيت الطبيعي قادر حتى على مكافحة آثار عمليات الأكسدة الضارة للشعر ويمكن أن يزيد من رطوبة فروة الرأس .

فوائد زيت باراشوت

زيت باراشوت مناسب لجميع أنواع الشعر تقريبًا يُعتقد أن هذا الزيت الطبيعي يساعد في استعادة الصحة واللمعان، وتحسين نسيج الشعر، والتعامل مع أضرار الشعر اليومية، فيما يلي بعض فوائد زيت باراشوت للشعر:

رطوبة الشعر

وجدت دراسة أن حمض اللوريك في زيت جوز الهند بباراشوت يمكن أن يعمل كمرطب للشعر عند استخدامه قبل غسل الشعر بالشامبو، اعط الأولوية لزيت باراشوت الطبيعي الخالي من المواد الكيميائية ليساعد للحصول على شعر ناعم وصحي ومشرق.

إصلاح الشعر التالف

أجريت دراسة لمقارنة زيت باراشوت الأصلي والزيوت الأخرى والزيت باراشوت التقليد ثبت أن زيت باراشوت أكثر فاعلية في المساعدة في تقليل نقص بروتين الشعر مقارنةً بالزيوت الأخرى. يمكن امتصاص زيت باراشوت في طبقات عمود الشعرة بحيث يساعد على التغلب على الأضرار التي تحدث.

حماية الشعر لفترة أطول

يمكن أن تلوث أدوات تصفيف الشعر والطقس والهواء وأشعة الشمس والصبغات فروة الرأس بشكل كبير يُعتقد أن زيت باراشوت قادر على حماية الشعر من التلف وجعله أطول.

منع تساقط الشعر

زيت باراشوت يمكن أن يمنع تلف قصبة الشعر بسبب تساقط الشعر الناتج عن العلاج المفرط.

القضاء مع قشرة الرأس

زيت باراشوت يعمل كمضاد للميكروبات ومضاد للفطريات، لذلك يستخدم لعلاج قشرة الرأس التي تسببها الفطريات على فروة الرأس.

منع قمل الرأس

يعتبر رش باراشوت على الرأس أكثر فعالية بنسبة 40 ٪ في علاج قمل الرأس من المواد الكيميائية الأخرى.

استخدام زيت باراشوت جولد للشعر

فيما يلي بعض الاقتراحات لاستخدام زيت باراشوت للشعر بحيث يكون تاج رأسنا دائمًا صحيًا ولامعًا ومشرق:

قبل غسل الشعر بالشامبو

ضع زيت باراشوت واتركه لمدة تتراوح بين 15 و 30 دقيقة ثم قم بغسل الشعر بالشامبو خاصة من فروة الرأس إلى أطراف الشعر.

Advertisements

استخدام زيت باراشوت كبلسم

يمكن أن يساعد زيت باراشوت في تقوية الشعر ومنع تقصف الأطراف، حيث يتم استخدام زيت باراشوت جولد كل قسم للشعر عند وضعه على أطراف الشعر بشكل مكثف.

التخلص من تشابك بالشعر

إذا كان شعرك متشابكة بقدر كبير وجفاف نقوم بغسل الشعر ثم يقوم بوضع زيت باراشوت على التشابك ونبدأ بالتمشيط على الشعر الذي لا يزال رطبًا.

استخدام زيت باراشوت كماسك للشعر

تدليك فروة الرأس باستخدام ملعقتين من زيت باراشوت جولد و إذا لزم الأمر استخدم مشطًا بحيث يتم توزيع زيت باراشوت بالتساوي ويمشط من الجذر إلى أطراف الشعر، ثم نقوم بعمله ذيل حصان أو لفة الشعر، ثم تغطيته مع أغطية الرأس، اتركيه لعدة ساعات أو اتركه طوال الليل ، خاصة إذا كان شعرك جافًا وتالفًا وبعد ذلك استخدم الشامبو المعتاد.

يمكنك البدء في تجربة هذه الطرق للحصول على فوائد زيت باراشوت للشعر. ولكن إذا كان شعرك لا يزال يمثل مشكلة ، يجب عليك استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

الفرق بين زيت باراشوت الأصلي والتقليد

نجد أن زيت باراشوت أصبح منتشر في الأسواق ولكن أن نتعرف على الأصلي من التقليد ولهذا نحتاج إلى بعض الفروق التي توضح لنا معرفة الزيت الأصلي وحتى لا نقع تحت شبكة الخداع وتدفع الكثير من الأموال في أمور مزيفة ولضمان معرفة الزيت الأصلي يجب عليك الآتي:

يجب التأكد من أن زيت باراشوت مكتوب عليه صنع في الهند على خلف العبوة.

يجب رؤية العلامة التجارية ولونها أبيض وليس بني اللون.

يجب التعرف على رائحة المنتج لأن باراشوت الأصلي غني برائحة زيت جوز الهند الطبيعي ولا يتواجد به أي رائحة نفاذ.

يجب شراء المنتج من الصيدليات والشركات الكبرى التي لا تبيع إلا المنتجات الأصلية والموثوق بها.

كما أن زيت باراشوت الأصلي مكتوب على العبوة من الخلف بأنه صالح للأكل لأنه من منتجات طبيعية مد١٠٠%.

يجب البعد عن الأشخاص الذين يدعون بأن لديهم زيت باراشوت بأسعار مغرية وقليلة لأن هذا المنتج الذي يمتلكون ليس زيت باراشوت الأصلي فايت باراشوت الأصلي يتوافر سعره ما بين ٦ دولار العبوة ١٧٧ مل وكذلك يصل سعر العبوة ٢٠٠ مل إلى ٩ دولار بينما يصل سعر العبوة ٥٥٥ مل إلى ١٢.٥ دولار، وتختلف الأسعار من بلد لأخرى ولكن يظل السعر مقارب إلى ذلك.

يجب علينا أيضأ التأكد من أن زيت باراشوت يأتي بنتائج الفعالة بعد فترة من الرطوبة والمهام وزيادة طول وكثافة الشعر وهذا ما يفرق عن الزيت التقليد.