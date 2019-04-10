اطعمة يمكنك أن تأكليها في أي وقت وبأية كمية

إليك مجموعة الأطعمة التي يمكنك تناولها خلال اليوم دون التعرض لخطر زيادة الوزن؛ لأنها تحتوي على الحد الأدنى من السعرات الحرارية.. كما تساعد على مقاومة الرغبة الشديدة في تناول الطعام..

- كرفس.. يحتوى على الماء بنسبة 95٪، يفقد معظم خصائصه المفيدة، كما أنه قليل في الوقت نفسه في سعراته الحرارية.

- جرجير.. يمكنك أن تأكليها في أي وقت وبأية كمية؛ فلا يوجد سوى 10 سعرات حرارية في 2 كوب من جرجير، يساعدك في الحصول على أقل حجم، دون الإضرار بصحتك.. يمكنك الجمع بين الـجرجير مع الجبن الأبيض وتتبيلها بزيت الزيتون.

- بياض البيض.. يمكنك أن تأكلي بياض البيض بكميات كبيرة، إنه مفيد لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صارمًا، ومن الأفضل ألا تقلي بالزيت.

- سلطة.. معبأة بالفيتامينات A وC، وكذلك حمض الفوليك والحديد، إنها خالية من السعرات الحرارية عملياً؛ لذا فإن استهلاكها بكميات كبيرة لن يسبب أية زيادة في الوزن.

البروكلي

- خيار.. يحتوي الخيار على نفس كمية الماء تقريباً التي يحتوي عليها الكرفس، ويحتوي جلد الخيار على معظم قيمته الغذائية؛ خاصة بيتا كاروتين، وهو أمر جيد لعينيك؛ لذلك من الأفضل عدم تقشيره.

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- قرنبيط.. هو مصدر ممتاز لفيتامينات C وK، إنه أكثر تغذية عندما يؤكل نيئاً.

- طماطم.. مليئة بالليكوبين والفيتامينات A وC وB2 وحمض الفوليك والألياف والكروم والبوتاسيوم؛ فهي خالية عملياً من السعرات الحرارية، وتزودنا بالعديد من العناصر الغذائية الحيوية لصحتنا.

- بروكلي.. هو الطعام المفضل لأولئك الذين يفقدون الوزن، بصرف النظر عن الفيتامينات A وC وE وK، فإنه يحتوي على حوالي 20٪ من متطلبات الألياف اليومية.

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- البازلاء.. منخفضة جداً في السعرات الحرارية: يحتوي كوب البازلاء على حوالي 35 سعرة حرارية، إنها غنية جداً بالألياف والبروتين.

- جريب فروت.. يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، كما أنه مليء بفيتامين C، وبسبب قلة السعرات الحرارية.