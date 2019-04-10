النوم على الجانب يحد من خطر الأملاص للنساء الحوامل

كشفت دراسة علمية جديدة ضرورة اختيار النساء الحوامل وضع نوم مريح، يكون بالنوم على أحد الجوانب، حيث أظهرت أن النساء الحوامل يمكن أن يقللن من خطر ولادة طفل ميت من خلال النوم على جانبهن وليس على الظهر .

ودرس الباحثون في الدراسة التي أجرتها جامعة هيدرسفيلد، أوضاع النوم لـ 851 من الأمهات الذين فقدوا أطفالهم أثناء الحمل و 2257 أمراة لا تزال حاملا ، حيث كشفت الدراسة أن النوم على الظهر بدئا من الأسبوع 28 من الحمل يزيد من خطر الإملاص بنسبة 2.6 مرة ،ومع ذلك لا يزال السبب غير معروف.

وتأتي هذة الدراسة كجرس إنذار للعديد من السيدات الحوامل؛ ولذلك أدرجت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية النتائج في حزمة الرعاية لإنقاذ الأطفال التي تتضمن نصيحة مهمة بشأن كيفية الحد من خطر فقدان الأجنة أثناء الحمل، وهي أن النوم يجب أن يكون على أحد الجوانب وليس على الظهر بعد 28 أسبوعًا من الحمل، وعلى الرغم من عدم تأثر الكثير من النساء بالنوم على ظهورهن أثناء الحمل ، ينصح الباحثون جميع النساء الحوامل باختيار النوم الجانبي.

وقالت الدكتورة توماسينا ستاسي، التي قادت الدراسة، "لن تتأثر سوى نسبة صغيرة من النساء؛ لكن الدراسات التي أجريناها بعد النتائج الأولى تشير إلى أن النساء كن سعيدات للغاية لتغيير وضعهن في النوم إذا كان ذلك أفضل لأطفالهن.

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