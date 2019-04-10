إيهاب شريف يؤكد أهمية تناول التفاح ويحذر من شرابها

كشف الدكتور إيهاب شريف عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان، عن أهمية فائدة الفواكه للجسم، وخاصة الأسنان، موضحًا أن التفاح يسمى بالفرشاة نظرًا لنسيجها الليفي، مستشهدًا بالمثل الشعبي "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب كل يوم".

وأكَّد الدكتور إيهاب شريف، في حديث خاص إلى " لايف ستايل "، قائلًا "على الرغم من أن التفاح لا يشكل بديلًا لتنظيف الأسنان بالفرشاة أو استخدام الخيط الطبي، ولكن التفاح يمكن أن يكون خيارًا مناسبًا حتى القيام بأي من هذه، فتناول التفاح يحفز اللثة، ويقلل من كمية البكتيريا ويزيد من تدفق اللعاب في الفم، والذي بدوره يقلل من درجة الحموضة في الفم، ويغسل جزئيات الطعام العالقة ويمنع جفاف الفم، إلا أنه يفضل تجنب عصير التفاح لأنه قد يؤدي إلى "تسوس الأسنان".

وأوضح الدكتور إيهاب شريف، أن الحمضيات مهمة لصحة الفم لأنها تحتوي على كميات هائلة من فيتامين C، فالأشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين يتعرضون إلى نزيف اللثة مما يمكن أن يضر بثبات الأسنان، بالتالي يفضل إضافة ثمار الحمضيات إلى النظام الغذائي مثل البرتقال والجريب فروت لأنها غنية بفيتامين C وكذلك الأناناس، الطماطم (البندورة) والخيار.

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