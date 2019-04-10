وصفة طبيعيّة فعّالة تساعدك على تطويل أظافرك بعد تقويتها

تضيف الأظافر الطويلة والمرتبة الجمال إلى يديك. بالإضافة إلى ذلك، يعكس نمو الأظافر الحالة الصحية العامة الخاصة بك. لكن هناك عدّة عوامل قد تبطّئ نموّ الأظافر، وبالتالي تؤدي إلى تكسّرها بسرعة، ومنها: تقدّم العمر والشيخوخة، والتغيرات الهرمونية في الجسم، والمشكلات الصحية، والأدوية، ونقص التغذية. ولذلك، إليك خلطة طبيعيّة فعّالة وسريعة تساعدك على تطويل أظافرك بعد تقويتها.

خلطة زيت الزيتون مع الطماطم:-

فوائد الطماطم: تحتوي الطماطم على كمية عالية من البيوتين الذي يساعد الأظافر على النمو، ويجعلها سميكة ولامعة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الطماطم أيضاً على فيتامينات A و C التي لا غنى عنها للحفاظ على صحّة الأظافر والجلد المحيط بهذه المنطقة.

- فوائد زيت الزيتون: هو من أفضل المكوّنات الطبيعيّة التي تؤمّن الترطيب اللازم للأظافر ويُعزّز نموّها. يخترق عمق الجلد والأظافر، ويساعد على تغذية أظافرك. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الزيت على فيتامين E، الذي يحسّن الدورة الدمويّة، ويساعد على إصلاح تلف الأظافر ويقوّيها.

خطوات تطبيق الخلطة:

- امزجي نصف كوب من عصير الطماطم وملعقتي طعام من زيت الزيتون في وعاء.

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- انقعي أظافرك في هذا المزيج لمدة 10 دقيقة.

- كرّري هذا العلاج مرة واحدة يومياً حتى تحصلي على النتائج المرجوة.

يمكنك أيضاً الاستفادة من زيت الزيتون لتقوية أظافرك، وفق الآتي:

- قبل الذهاب إلى الفراش، ضعي زيت الزيتون الدافئ على أظافرك والجلد المحيط، ودلّكي بلطفٍ لمدة خمس دقائق، ثمّ قومي بارتداء قفازات قطنية طوال الليل.

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