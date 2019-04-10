كوني لبقة في الحوار مع الآخرين لتبرزي شخصيتك وثقتك بنفسك

القاهرة ـ لايف ستايل
عزيزتي حواء إن طريقة كلامك تعبر عن شخصيتك وثقافتك ودرجة ثقتك بنفسك، جربي أن تأخذي الأمور التالية في اعتبارك عند فتح حوارات مع الآخرين:
1- اختاري موضوعا يتعلق باهتمامك الشخص الذي تتحدثين إليه، أو مجال عمله.
2- عندما تتحدثين انظري غالى الشخص الذي تتحدثين إليه، أما إذا كنت تتحدثين إلى مجموعة من الأشخاص فوزعي نظرك على الجميع.
3- تحدثي بصوت معتدل وواضح، وبهدوء، وحاولي السيطرة على حركاتك، والتقليل منها قدر الإمكان.
4- اختاري موضوعا يناسب الحاضرين.
5- استمعي ضعف ما تتكلمين.
6- إذا كذب أحد الموجودين فإياك أن تكذبيه حتى لو كنت متأكدة.
7- إذا أحسست أن أحد الحاضرين أُحرج أثناء الحديث، فحاولي مساندته بذكاء وبكلمات بسيطة قليلة.
8- لا ترفعي الكلفة بينك وبين الآخرين، وإذا وجد بين الحاضرين أصدقاء لك فلا ترفعي الكلفة بينك وبينهم أمام الآخرين.
9- تجنبي تكرار الكلام، والغيبة، وإظهار الاشمئزاز، ونقل الإشاعات، ومقاطعة الآخرين، والمواضيع الحساسة، وتجنبي طرح الأسئلة الشخصية.
10- تجنبي الضحك والكلام بصوت مرتفع، والإجابة عن كلام لم يوجه إليك.
11- تجنبي الحديث والضحك الجانبي بين اثنين.
12- تجنبي الاستعراض في حديثك كاستخدام مصطلحات أجنبية، أو التحدث عن مقتنياتك ومشترياتك بشكل غير مبرر.
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