كوني لبقة في الحوار مع الآخرين لتبرزي شخصيتك وثقتك بنفسك

عزيزتي حواء إن طريقة كلامك تعبر عن شخصيتك وثقافتك ودرجة ثقتك بنفسك، جربي أن تأخذي الأمور التالية في اعتبارك عند فتح حوارات مع الآخرين:

1- اختاري موضوعا يتعلق باهتمامك الشخص الذي تتحدثين إليه، أو مجال عمله.

2- عندما تتحدثين انظري غالى الشخص الذي تتحدثين إليه، أما إذا كنت تتحدثين إلى مجموعة من الأشخاص فوزعي نظرك على الجميع.

3- تحدثي بصوت معتدل وواضح، وبهدوء، وحاولي السيطرة على حركاتك، والتقليل منها قدر الإمكان.

4- اختاري موضوعا يناسب الحاضرين.

5- استمعي ضعف ما تتكلمين.

6- إذا كذب أحد الموجودين فإياك أن تكذبيه حتى لو كنت متأكدة.

7- إذا أحسست أن أحد الحاضرين أُحرج أثناء الحديث، فحاولي مساندته بذكاء وبكلمات بسيطة قليلة.

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8- لا ترفعي الكلفة بينك وبين الآخرين، وإذا وجد بين الحاضرين أصدقاء لك فلا ترفعي الكلفة بينك وبينهم أمام الآخرين.

9- تجنبي تكرار الكلام، والغيبة، وإظهار الاشمئزاز، ونقل الإشاعات، ومقاطعة الآخرين، والمواضيع الحساسة، وتجنبي طرح الأسئلة الشخصية.

10- تجنبي الضحك والكلام بصوت مرتفع، والإجابة عن كلام لم يوجه إليك.

11- تجنبي الحديث والضحك الجانبي بين اثنين.

12- تجنبي الاستعراض في حديثك كاستخدام مصطلحات أجنبية، أو التحدث عن مقتنياتك ومشترياتك بشكل غير مبرر.

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