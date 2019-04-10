لمسات مثيرة لرقبة زوجك قبل العلاقة الحميمة

الرقبة من الأماكن المهمة التي يمكنك إثارة زوجك عن طريقها، كما يمكنه هو أيضًا أن يستخدمها لإثارتك، إليكِ بعض الأفعال لمداعبة زوجك في رقبته تساعد على إشعال الرغبة داخله.

فاجئي زوجك بتقبيله في رقبته خلف أذنيه واجذبيه إليكِ بقوة، فهذا سيشعره برغبتك في أن تكوني معه، فمعظم الرجال يحبون الشعور برغبة المرأة، ثم لفي ذراعيك حول رقبته واستمري في تقبيله، بعض الرجال أيضا يُستثارون أكثر عن طريق العض الخفيف بالشفاه مع التقبيل في آن واحد.

لا ترفعي شفتيك عن جسم زوجك بعد كل قبلة، بل ابدئي بالتقبيل من الرقبة وما حولها نزولًا إلى صدره وبطنه، ولا ترفعي شفتيك ولسانك عن جسمه، سيشعره هذا بمزيد من الإثارة.

في أثناء تقبيل رقبة زوجك، المسيه برموشك وجلد وجهك مع التقبيل، فالتلامس بأشكال وأحاسيس مختلفة يجعل العلاقة أكثر إثارة.

شعور الزوج بنفسك بالقرب من رقبته يحفز النهايات العصبية الموجودة في الرقبة، فيُستثار الرجل بشكل أكبر، كما ينطبق الأمر كذلك على المرأة، لذا أسمعي زوجك أنفاسك عند البدء في تقبيله بشكل خفيف.

إذا كان شريكك من النوع الذي يفضل الشراسة في العلاقة، اجذبيه من شعره، بشكل غير مؤلم، نحوك وابدئي في تقبيل رقبته بهذه الطريقة.

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عندما تكون الرقبة مبتلة ورطبة يزيد الإحساس فيها، لذا يمكنكم ممارسة العلاقة الحميمة عند أخذ حمام دافئ ثم تقبيل رقبة زوجك من الخلف وأنتِ تحتضنيه بذراعيك.

وأخيرًا، قبل أن تفاجئي زوجك بتقبيل رقبته، تناولي شيئًا مثلجًا، مثل مكعب من الثلج أو فاكهة مجمدة، ثم ابدئي في تحريك لسانك صعودًا وهبوطًا على رقبته، هذه الحركة ستعطيه مزيجًا من الأحاسيس المختلفة والمثيرة.

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