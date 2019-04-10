طرق للمحافظة تحافظي على رشاقتك أنت وزوجك في فترة العسل

إن كنت وضعت بعض القواعد قبل أن تتزّوجي، من الضروري جدا أن تشاركي زوجك الإهتمام بصحتكما ورشاقتكما. بالطبع، كعروسين جديدين، لا بّد من أنكما تزوران أماكن جديدة وتكثران من المواعيد في المطاعم وأطباق الحلوى. مع هذه الأمور كلها، كيف يمكنك أن تحافظي على صحتك ورشاقتك أنت وزوجك في فترة العسل؟

لا بّد من أنك أمضيت الكثير من الوقت وأنت تعتنين برشاقتك وتمارسين الرياضة قبل الزفاف، ولكن الزواج لا يعني أنك يجب أن تقلعي عن الرياضة والغذاء الصحي. للحفاظ على اندفاعك ضعي هدفا جديدا غير مرهون بحدث معيّن، كالجري اليومي والمشاركة في برنامج صحي ثابت.

- ركزي على البروتيناتفي وجباتك، ركزي على الدجاج والبيض والمأكولات البحرية والفاصولياء لتحافظي على فعالية عملية التمثيل الغذائي في جسمك وتفادي اكتساب الوزن مع التقدم في السن. كما أن البروتينات تساعد في بناء العضلات والحفاظ على تناغم الأطراف.

- احملي بعض الأوزاناذهبي وزوجك إلى النادي الرياضي واحملي بعض الأوزان مّرتين أو ثلاثة أسبوعيا كي يصبح جسمك أقوى. كما أنّ الحمولة ستساعد على تقوية تركيزك وتخفيف معدلات التوتر وأخطار العديد من الأمراض كالسكري النوع الثاني والسرطان وارتفاع ضغط الدم.

- اذهبا في نزهة رومانسية بعد العشاءإن لم يكن حمل الأوزان من هواياتك، يمكنك أن تثابري على السير يوميا بعد العشاء، وهكذا ستقللين خطر الإصابة بالأمراض وزيادة الوزن لدى كليكما معا.

- امضيا وقتا حقيقيا في المطبخبعد البدء بمحاولاتك في الطهو، ابحثي عن الوجبات الصّحية واجمعي أكثر من وصفة للتنّوع على سفرتك

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- اذهبا معا إلى متجر البقالية للأزواج الذين ليست لديهم فرصة ليطهوا معا، يمكنكما أن تتبضّعا الحاجيات المنزلية معا. كل أحد، اذهبا إلى متجر البقالة معا وأمضيا الوقت في اختيار الأشياء الصحية التي تناسب النظام الغذائي الصحي والنظيف.

- خططا مسبقا لزيارتكما إلى المطاعمإختاري منها ما تعرفين أنّه يحضر وجبات صحية يمكنك أن تلتزمي من خلالها بأطباق قليلة أو حتى خالية من الدهون. ركزي على الخضروات والفواكه وانسي الدسم والسكريات.

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