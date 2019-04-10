صفات الزوج الصالح من وجهة نظر المرأة

تحاط شخصيّة الرجل في عالم النساء بكثير من الغموض، سواء السلوكي أو النفسي أو الفكري، ورغم أن الغالبية تؤكد أن الرجل أكثر وضوحًا من المرأة، إلا أنّ الواقع مغايرٌ تمامًا؛ لأنّ هناك حقائق حول الرجل لا تفهمها النساء، وأحيانًا لا يفهمها بعض الرجال عن أنفسهم.

لذلك النساء دومًا يبحثن عن الرجل الصالح في كل الأحوال، حتى لو لم تتضح شخصيته لهن، المهم أنْ تشعر معه بالراحة.التقى «سيدتي نت» بالمستشار الأسري والاجتماعي، وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني، «عبد الرحمن القراش»؛ ليعرفنا على صفات الرجل والزوج الصالح بالنسبة للمرأة، وقال:«حتى نعرف من هو الرجل الصالح بالنسبة للمرأة، لا بدّ من دراسة شاملة للرجال في بيئة المرأة، وأنْ نستنتج الحقائق حول شخصياتهم، وتصرفاتهم، وردود أفعالهم، ثم نعرضها عليها لتختار ما تريد. ولكن هذا من الأمور الصعبة التي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع،

ولكن يمكننا أنْ نحدد أهم الأمور التي تركز عليها المرأة؛ لمعرفة الرجل الصالح من غيره، وهي كالتالي:- الأمان:

الخوف قصة تولد مع المرأة حتى تموت؛ لأنّها شديدة التعلّق بمن تحب؛ لكونها تراه كل شيء في حياتها، لذلك يجب أن تشعر بالأمان على نفسها وقلبها ومستقبلها مع الرجل؛ ليكون صالحًا في نظرها. الحب:

الرجل الصالح في نظر المرأة تريده أنْ يكون فارسًا في مجموعة من رجال يحْـمونها ويحنّون عليها، حيث تريد أنْ يكون في طيـبة أبيها، وسند أخيها، وكرم عمّها، وحنان خالها، ووفاء صديقتها، تريد أنْ يكون وفيًا لها، ومقدرًا لمشاعرها، ومستحقًا لعواطفها، لا يستغلها، ولا يؤذيها، ولا يهملها، ولا يعـنّـفها، ولا يحرمها، ولا يقسو عليها.- تحمّل المسؤولية:

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المرأة مهما بلغت من العلم والمعرفة والمنصب والجاه والمال، تبقى بطبيعتها ضعيفة تحتاج إلى الرجل في حياتها؛ ليكون لها عونًا وسندًا؛ يتحمّل المسؤولية التي لا تطيقها، بمعنى ألا تلعب دورًا في الحياة غير دورها الطبيعي وهو الأنوثة، ولن يحقق ذلك إلا الرجل الصالح. الغيرة:

من صلاح الرجل في نظر المرأة؛ أن ترى غيرته عليها نابعة من الحب وليس الشك؛ لأنّ هذا الأمر يعزز دورها كأنثى في حياته.- احترام المرأة:

من أبرز صفات الرجل الصالح للمرأة؛ أن ترى في عينيه الاحترام لعقلها وعملها، والتقدير لجهودها.

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