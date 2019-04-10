نماذج لسعوديات ناجحات خطفن جوائز خاصة في مجالات متعددة

حقّقت السعوديات، نجاحات متميزة تألقن من خلالها في مختلف المجالات، وعلى الأصعدة كافة، فحصدن الكثير من الجوائز المرموقة، وحظين بالتقدير على مستوى عالٍ، ومن ذلك اخترنا لكم نماذج لسعوديات ناجحات ومتميزات نجحن في خطف جوائز خاصة في مجالات متعددة.

ريما الرويسان

نالت سيدة الأعمال السعودية، ريما الرويسان، جائزة المجلس العالمي للتعاون والحضارات والثقافات في الاتحاد الأوروبي، بوصفها أول سعودية وعربية تحصل على هذا الإنجاز تقديرًا لجهودها الإنسانية، وكرمها المجلس بوسام وتاج الريادة العالمي، ودرع الإنجاز، وشهادة الاستحقاق بوصفها أول سعودية تحظى بتكريم الريادة العالمي.

علمًا بأن ريما الرويسان هي الرئيس التنفيذي لمجموعة ملهمة الشرق، كما أنها صاحبة مشروع مهرجان ملهمة الشرق والغرب، الذي حقق نجاحًا متميزًا بجمعه لعراقة الشرق بحضارة الغرب في تظاهرة متفردة أقيمت في الرياض، والذي يعد المهرجان الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الذي يضم معالم شهيرة من حول العالم برؤية عصرية، جمعت فيه الرويسان ثقافات عواصم عربية وعالمية.

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نادية السقطي

حازت الدكتورة السعودية نادية السقطي طبيبة الغدد الصماء عند الأطفال واستشاري أول أمراض الوراثة في مركز البحوث الجينية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، على جائزة التميّز الخاص في حفل مبادرة "تكريم" السنوي في دورته التاسعة، الذي أقيم في الكويت، وذلك لإنجازاتها الكبيرة في مجال الطب، حيث تعتبر أحد الرواد في مجالها وتتمتع بخبرة تفوق 40 عامًا، ومن أبرزها اكتشافها لثلاثة أمراض سميت باسمها منها مرض متلازمة "سنجد سقطي"، كما كانت وراء أول عيادة جينية أنشئت في السعودية في عام 1978، وهي عضو مجلس إدارة "جمعية صوت متلازمة داون"، وعضو المجلس الأميركي لأطباء الأطفال"ABP" ، والجمعية الأميركية للجينات البشرية "ASHG"، ومنظمة الصحة العالمية.

عائشة الوقداني

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حققت عائشة حمدان الوقداني، المركز الأول، على مستوى المملكة ودرع التميز وجائزة مقدارها 50.000 ألف ريال وذلك في جائزة "راعية الأسرة"، ضمن جوائز "راعية" لتكريم المرأة السعودية المسؤولة في نسختها الأولى، حيث جاء فوز الوقداني بالمركز الأول في "راعية الأسرة" كأول امرأة سعودية تفوز بهذه الجائزة في نسختها الأولى بعد تحقيقها معايير الجائزة، حيث تفردت الوقداني بقوة البصيرة وتحديها إعاقة البصر ودورها الكبير في تقديم أبنائها وبناتها لخدمة الوطن على الرغم من الصعوبات المادية في مراحل البداية، وعلى الرغم من كونها أُمية غير متعلمة إلا أنها قد ضربت المثل في الكفاح والصبر والقدوة .

أسيل السحيباني

كُرمت الدكتورة أسيل سليمان السحيباني، التي تعمل أستاذًا مساعدًا في جامعة الملك سعود، بجائزة التميز الدولية للأبحاث، والتي تعد أهم جائزة عالمية تقدم من قبل منظمة في مجال التربية الخاصة مجلس الأطفال الاستثنائيين "CEC"، وتم ترشيح السحيباني لجائزة التميز إثر حصولها على جائزة أفضل أطروحة دكتوراه من جامعة جورج ميسون الأميركية عام 2018، حيث ناقشت الرسالة أدوات قياس ذوي الإعاقة الفكرية وصعوبات التعلم وتطبيقها على البيئة السعودية، وتتميز الدكتورة السحيباني بأن لها العديد من البحوث المنشورة في مجلات عالمية، وشاركت في عدد من المؤتمرات العالمية.

صفية سالم

تعد الدكتورة صفيه سالم الحاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم البيولوجية من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بتخصص علوم وهندسة البنية الجزيئية الحيوية، هي أول سعودية تحصل على عدة جوائز محلية ودولية عن الملصقات العلمية في مجال الإشارات الحيوية الخلوية لمسار ""PI3K ، كما تعد أيضًا أول سعودية تستخدم تحليل البيانات لتقنية "small angle X-ray scatter".

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