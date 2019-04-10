بيروت - لايف ستايل انتشرت مجموعة من الصور والفيديوهات عبر “انستغرام”، من حفل زفاف سارة ابنة النائب اللبناني جميل السيّد من الشاب محمد سكاف، نهار السبت الماضي.

وقد نشرت منظمة الحفلات والأعراس الشهيرة غادة بلانكو، صوراً وفيديوهات عبر صفحتها الرسمية على “انستغرام” لحفل الزفاف الفاخر. واللافت أن العروس سارة اعتمدت فستاناً حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب. Advertisements قد يهمك أيضاً :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حفل زفاف فاخر لابنة البرلماني اللباني جميل السيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.