3 أشياء تساعد طفلك على تجنّب العقاب

العقاب ليس ممتعاً للآباء والأمهات، فعلى الرغم من إدراكك أهمية العقاب في ضبط سلوك الطفل، لكنه يؤلمك نفسياً، وتتمنين إن لم تكوني مضطرة لاستخدامه.

وللحد من تعرض الطفل للعقاب، هناك بعض الأشياء التي تساعده على تجنّبه، تعرّفي إليها من خلال السطور التالية..

1- اجعلي الطاعة ممتعة

كل طفل لديه أشياء لا يريد فعلها، مثل تنظيف أسنانه، الذهاب إلى فراشه في موعد محدد، الاستحمام، أداء الواجب المنزلي، ولكن كل هذه المهام ضرورية، فالحل هنا يكون عبر تحويل هذه المهام إلى فقرات مرحة.

بدلاً من توجيه صيغة الأمر إلى طفلك، مثل: "اذهب لتنظيف أسنانك الآن"، يمكنك الاستعانة بدميته المفضّلة، وصنع قصة من أجل الذهاب معاً لتنظيف أسنانه، هكذا يؤدي طفلك المهمة المطلوبة منه بسعادة وارتياح.

2- امنحي توقعات واضحة

يمكنك تجنّب الكثير من العصيان والعقاب عبر توضيح المطلوب للطفل مسبقاً، ومناقشة عواقب عدم التنفيذ.

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من المهم أيضاً توضيح أسباب توقعاتك، تفسير ما هو مطلوب أو ممنوع، وأن كل هذا يصب في مصلحته، وأنكِ في كل الأحوال تحبينه، وما من شيء يمكنه أن يؤثر على حبك له.

3- كوني قدوة جيدة

أطفالك يراقبون تصرفاتك، وعندما يشاهدونك تفعلين عكس ما تأمرينهم به، فإنهم يتعلمون من سلوكياتك لا من كلماتك.

لهذا عندما ترغبين في تعليم طفلك سلوكاً جيداً، فعليكِ فعله أمامه، وبالمثل عندما ترغبين في نهيه عن سلوك خاطئ، عليكِ تجنّب فعله. خذي الأمر بنحو إيجابي، ربما تكون تربية طفلك فرصة جيدة لتتخلّصي من السلوكيات السيئة، واتباع سلوكيات جيدة.

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