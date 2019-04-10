قبل ما ترتفع درجات الحرارة.. 15 نصيحة تحمى طفلك من أمراض الربيع والصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدايات الربيع وفصل الصيف قد يتعرض الاطفال للعديد من الأمراض والأوبئة نتيجة انتشار الفيروسات والجراثيم فى الجو ، لذلك يقدم موقع parenting 15نصيحة للأمهات لحماية أطفالهن من الأمراض فى فصل الصيف وهى:

حماية الطفل 1:ارتداء الأطفال للملابس القطنية والمناسبة للطقس حتى لا يتعرض للحرارة والسخونة. 2:الاستحمام مرتين فى اليوم يساعد على حماية الطفل من الحرارة المرتفعة والأمراض. 3:تجنب استخدام مساحيق الجلد التى تحتوى على نسبة عالية من المواد الكيميائية. 4:استخدام كريم مرطب مناسب لبشرة الطفل بعد الاستحمام.

الطفل 5:تدليك بشرة الطفل بالزيوت الطبيعية، حيث أنها تعمل على تحسين الدورة الدموية وتساعد الأطفال على الاسترخاء. 6:الاهتمام بنظافة أنف الطفل وأظافره باستمراره منعا لتكاثر الجراثيم والبكتيريا. 7:يجب وضع القليل من زيت جوز الهند على بشرة الطفل قبل استخدام الحفاضة. Advertisements 8: استخدم طارد أو ناموسيات جيدة لحماية طفلك من لدغات الحشرات. 9:تجنبى استخدام المياه الساخنة للاستحمام ولكن استبدليها بالمياه الدافئة. 10: يمكن استخدام مساحيق الاستحمام العشبية بدلاً من الصابون. 11: تجنب اصطحاب الطفل إلى الأماكن المزدحمة. 12:اعطاء الطفل الخضروات والفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية. 13:استخدام واقى الشمس المناسب لبشرة الطفل قبل خروجه من المنزل. 14:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية وخصوصا السباحة. 15:يجب أن يكون للطفل زجاجة مياه خاصة به وتعويده علي تناول المزيد من المياة في نهار اليوم وباستمرار.

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