انت الان تتابع موضوع علاج المسامات الواسعة ” تسكير المسام “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعد مشكلة اتساع مسامات الوجه من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من السيدات، ولذلك تبحث كل منهم عن طرق عديدة لعلاج هذه المشكلة وخاصة أنها تؤثر بشكل ملحوظ على جمالهم، وتكثر هذه المشكلة بالتحديد عند السيدات أصحاب البشرة الدهنية والبشرة المختلطة أيضًا.

ولعل من أهم أسباب الإصابة بهذه المشكلة هو كثرة تراكم الأتربة والغبار على الوجه مما يترتب عليه إغلاق المسامات وظهورها بحجم أكبر من الحجم الطبيعي لها، وغيرها من الأسباب الأخرى التي تؤدي لظهور هذه المشكلة، وسوف نتناول من خلال هذا المقال طرق علاج المسامات الواسعة ” تسكير المسام.

أسباب ظهور المسامات الواسعة

1- تراكم كمية كبيرة من الزيوت بالوجه، وهذه الزيوت تفرز بخلايا البشرة عادة من أجل المحافظة على ترطيبها بصورة دائمة.

2- كثرة استخدام مستحضرات التجميل، وخاصة استعمال المستحضرات التي لا تعد ملائمة مع نوع البشرة أو المستحضرات ذات النوع السيء.

3- إهمال إزالة المكياج بطريقة صحيحة عقب كل مرة يتم وضعه بها على الوجه.

4- عدم تنظيف البشرة بصورة يومية، ويترتب على ذلك بالتأكيد تراكم كبيرة من الشوائب والأتربة عليها، مما يؤدي لإتساعها.

5- العوامل الوراثية وهذه المشكلة يصعب التغلب عليها.

6- نوعية البشرة حيث تلعب عامل مهم في ظهور المسامات الواسعة بالوجه، فعلى سبيل المثال نلاحظ أن البشرة الدهنية يتراكم بها كمية كبيرة من الشوائب والتي تؤدي لزيادة المسام ويجعلها تتسع بصورة أكبر عن غيرها من أنواع البشرة الأخرى.

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طرق علاج المسامات الواسعة ” تسكير المسام”

هناك الكثير من الطرق والعلاجات المنزلية التي تساعد على علاج المسامات الواسعة ” تسكير المسام” ومن أهم هذه الطرق مايلي:

1- العسل

حيث يعرف بأهميته الكبيرة لأصحاب البشرة الدهنية، وذلك لدوره الهام في تقليل حجم المسامات الواسعة بالوجه، كما يستعمل من خلال القيام بمزج ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقة من عصير الليمون، ونقوم بتدليك الوجه بالخليط، ونتركه عليه لمدة عشر دقائق، ونغسل الوجه ونجففه بطريقة جيدة بعد ذلك.

2- الخيار

حيث يتميز بفوائده العديدة للبشرة وذلك لأنه يحتوي على مقدار كبير من المياه التي تخلص البشرة من أي سموم توجد بها، كما يساعد أيضًا في علاج مشكلة المسامات الواسعة ومن الممكن أن يستخدم إما طازجًا أو عن طريق خلطه مع كمية قليلة من الملح، وندلك الوجه بهذا الخليط ربع ساعة ونغسله عقب ذلك بالماء البارد ونجففه بطريقة جيدة عقب ذلك.

3- الثلج

حيث يستعمل من خلال وضع قطعة صغيرة منه بقماشة نظيفة وندلك بها البشرة بحركات دائرية مرتين باليوم، حيث ندلك البشرة مرة بالصباح ومرة بالمساء أيضًا.

4- ماء الورد

حيث يلعب دور هام في زيادة لمعان وإشراق البشرة، كما يقوم أيضًا ماء الورد بشد البشرة وتقليل ظهور التجاعيد بها، وبالتالي فهو يعالج مسامات الوجه الواسعة ويجعلها تظهر بصورة ضيقة وأصغر حجمًا، ويستعمل ماء الورد من خلال القيام بمسح الوجه بقطرات بسيطة من ماء الورد كل يوم، مع ضرورة أن يكون الوجه نظيف.

5- استعمال مقشر طبيعي وجيد للبشرة

ويتم استعماله مرة واحدة بالأسبوع، حيث يجب أن يكون هذا المقشر خالي من أي مواد كيميائية، وذلك للتخلص من جميع الخلايا الميتة التي توجد بالوجه والعمل على تسكير المسامات المفتوحة به.

6- ثمرة البابايا

والتي تعمل على تنظيف البشرة وتقشيرها بصورة طبيعية، بالإضافة لدورها في تقليل حجم المسامات الكبيرة بالوجه والتخلص من الشوائب العالقة به، هذا بالإضافة لدورها في تقليل ظهور الرؤوس السوداء، ويتم استعمالها بطريقة بسطية عن طريق القيام بهرس ثمرة البابايا ونقوم بتوزيعها على الوجه ولكن يشترط وضعها في أماكن بعيدة عن العين وتركها عليها لمدة تصل لحوالي ربع ساعة تقريبًا، ونغسل الوجه بالماء البارد بعد ذلك ونجففه جيدًا.

7- عصير الطماطم

ويستعمل هذا العصير عقب تنظيف البشرة وإزالة أي شوائب توجد بها، فمن المعروف أن عصير الطماطم يعمل كتونر طبيعي خالي من أي مواد كيميائية به، كما يقوم أيضًا بتقليل حجم المسامات الواسعة.

8- بياض البيض

ويستعمل عن طريق القيام بخلط بياض البيض مع نصف لمونة واحدة ونقوم بتوزيع هذا الخليط على الوجه وتركه عليه لمدة تتراوح من عشر دقائق لربع ساعة، وذلك لأن بياض البيض يقوم بتسكير مسامات الوجه وتظهر النتيجة بطريقة سريعة.

طريقة تسكير المسامات الواسعة من الناحية الطبية

في بعض الأوقات يتم اللجوء لخبير جلدي مختص من أجل علاج مشكلة المسامات الواسعة، وعادة ما ينصح بتجنب التقشير الكيميائي، لما له من مضاعفات وأثار جانبية خطيرة ومن أهم هذه المضاعفات هى جعل البشرة تبدو بصورة رقيقة وتكون أكثر عرضة للكثير من المشاكل الصحية والتي تتمثل في مشكلة الإصابة بمرض سرطان الجلد وغيرها من المشاكل الأخرى.