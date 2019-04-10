انت الان تتابع موضوع فوائد زيت باراشوت للشعر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعتبر زيت باراشوت من أهم الزيوت للشعر وذلك لأنه به الكثير من المواد الطبيعية والتي من أهمها زيت جوز الهند وهو الذي يتم استخراجه من أجود الأنواع التي يتم زراعتها في الهند، وهو من أهم المنتجات الخاصة بشركة ماريكو وهي من الشركات الهامة والمتخصصة في تقديم العديد من منتجات الصحة والتجميل وهي التي توجد في مومباي بالهند.

ويعد زيت باراشوت الاصلي من المنتجات التي يتم استخدامها في العناية اليومية بالشعر ويتم استعماله دائماً لتسهيل تصفيف الشعر وجعله ناعماً وحيوياً ولامعاً وهو يساعد في علاج جميع المشاكل التي تواجه الشعر مثل التقصف وسقوط الشعر وغيرها من الأمراض التي تصيب الشعر.

فوائد زيت باراشوت للشعر

1- يساعد زيت باراشوت في حماية الشعر من جميع العوامل الخارجية التي تؤثر عليه وهي من الممكن أن تضر الشعر وهي مثل أشعة الشمس وعوادم السيارات والأتربة وغيرها وهذا يكون عن طريق تغليف الشعر بطبقة زيت رقيقة تمنع تعرضه لجميع الأشياء التي تضره.

2- يستخدم ويساعد بشكل كبير في تقوية الشعر ومنع تساقطه لأنه يحتوى على العناصر الهامة للشعر والتي من أهمها الحديد.

3- يتم استعماله في منع تكوين الفطريات والبكتيريا في الشعر وهي التي تسبب القشرة التي توجد بالشعر.

4- يتم استخدامه لأنه يساعد في تنشيط الدورة الدموية داخل فروة الرأس وهذا ما يساعد بشكل كبير في تدفق الدم بشكل أفضل إلى بصيلات الشعر.

5- يساعد في الحفاظ على نضارة الشعر ويعمل على إزالة الأتربة يحافظ على الشعر من جميع الأضرار التي تصيبه.

6- يساهم في الحفاظ على ترطيب الشعر ومعالجة تلف الشعر.

7- يساعد في التقليل من وصول حرارة الشمس إلى الشعر وفروة الرأس لأنها من الاشياء التي تضر الشعر كثيراً.

8- يساعد في إكساب الشعر الليونة الشديدة وعدم تكسيره والتخلص من تقصفه.

9- يساهم في إعطاء الشعر الصحة والحيوية لأنه يحتوى على فيتامين ك المقوى للشعر.

10- يساعد في ترطيب الشعر والمحافظة عليه وتغذيته لأنه يحتوى على بلسم طبيعي مفيد ومغذي للشعر.

11- يساهم في علاج الشعر الخفيف والمتساقط وهذا لأنه يعتبر علاج مكمل للمحافظة على صحة الشعر.

12- يتم استعماله لأنه يفيد الشعر ويحافظ عليه ويقويه من جذوره حتى أطرافه ويساعد في إعطاء الحيوية ويقضي على جميع الأشياء التي تنتظره وهذا بسبب العوامل الخارجية الخاصة بالجو ويحافظ عليه من الجفاف والأتربة.

13- يتم استعمالها للشعر لأنه يساعد في الحفاظ على جميع مكونات الشعر والارتقاء به والحفاظ على نضارته.

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14- يساعد في فرد الشعر المجعد والخشن ويجعله أكثر نعومة.

15- يساعد في تعويض الشعر ما يخسره ويفقده من زيوت طبيعية.

16- يساهم في التخلص من الجراثيم التي تتراكم على الشعر بشكل دائم.

مشاكل الشعر الذي يعالجها زيت باراشوت

1- يساعد زيت باراشوت جوز الهند في تطويل الشعر.

2- يتم استعمال زيت باراشوت لعلاج مشكلة هيشان الشعر وتقصفه.

3- يساعد في علاج الشعر المتساقط وهذا بسبب العوامل الطبيعية وليست الوراثية.

4- يتم استعمال زيت باراشوت في علاج جفاف الشعر.

5- يساعد في التخلص من قشرة الشعر وعلاج جميع الفطريات التي تنتج عنها.

6- يساعد بشكل كبير في علاج الشعر الخشن وهو الذي يجعله أكثر نعومة ولمعان.

7- يتم استعماله في علاج الشعر الباهت ويجعله لامعاً وصحياً وذات شكل مميز.

طريقة استعمال زيت باراشوت

1- لابد أن يتم غسيل اليدين قبل البدء في استعمال الزيت.

2- قومي بوضع الزيت على الشعر بعد الاستحمام ولكن من الممكن أن يتم وضعه على الشعر الجاف ولكن من الأفضل أن يتم وضعه بعد الأستحمام على الشعر المبلل.

3- يتم وضع الزيت على الشعر وفروة الرأس وهذا يكون من خلال تدليك الفروة بالأصابع وعمل مساج إلى فروة الرأس حتى يتم وصول الزيت إليها ولابد من وضع كمية مناسبة من الزيت على اليدين في حالة إذا كان الشعر طويل حتى يصل إلى نهايته.

4- يتم تركه على الشعر لمدة ربع ساعة ثم يغسل الشعر بعدها وسوف تجدين نتيجة رائعة.

كيف يتم التفرقة بين زيت باراشوت الاصلي والتقليد

1- لابد من التدقيق جيداً عند شراء الزيت حتى لا يتم حدوث أي خداع عندما يتم شراء المنتج وإعطائك المنتج المزيف ولابد من البحث عن العلامة التجارية وبلد المنشأ ويتم الحرص عند شرائه على الحصول عليه من خلال الأشخاص الذي يتم الوثوق بهم.

2- عندما تقوم بشراء زيت باراشوت الاصلي لابد وأن يتم التأكد من وجود العلامة المائية وهي التي توجد في مقدمة العبوة ويكون لونها أبيض ولا يكون بني وهي من أهم العلامات وأيضاً وجود بلد المنشأ التي توجد خلف العبوة وهي تكون الهند.

3- أيضاً أن يتم التأكد من وجود الملاحظة خلف العبوة وهي التي تفيد بأنه صالح للأكل وأيضاً يتم التفرقة بين الزيت الأصلي والزيت التقليد من خلال رائحة زيت جوز الهند المميزة والمليئة التي توجد في الزيت الأصلي وأنه ذات قوم يتجمد عند وضعه في درجات الحرارة المنخفضة وهي من أهم العلامات التي يتم من خلالها التفريق بين الاصلي والتقليد.