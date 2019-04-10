دراسة: تناول الأسبرين لا يشكل أي فائدة

المناطق - وكالات

أكدت دراسة أمريكية، أن تناول الأسبرين يوميا لا يشكل أي فائدة لمتناوليه، على عكس ما يعتقد الكثيرون أنه عقار وقائي جيد من السكتات القلبية والدماغية وأنه يخفف من آلام الصداع المزمنة.

ونشرت مجلة “بي بي إس” الأمريكية تقريرا نشرته جمعية القلب الأمريكية والكلية الأمريكية لأمراض القلب، حول نسف أسطورة الأسبرين، من خلال دراسة تم الكشف عن نتائجها في آذار (مارس) الماضي.

وقالت المجلة الأمريكية إن ملايين المرضى يتناولون الأسبرين يوميا، من أجل وقايتهم من السكتات القلبية والدماغية، ولكن آخر الدراسات كشفت أن تناول الأسبرين يوميا لا يشكل أي فائدة.

وأشارت الدراسة إلى أن الأسبرين أو “حمض الأستيل” أو الساليسيليك”، هي ليست إلا رعاية طبية منخفضة القيمة، ولا تشكل أي فائدة للمرضى.

وأوضحت الدراسة أن الإفراط في تناول الأسبرين، يعرض متناوليه إلى مخاطر أعلى من الإصابة بالنزيف، بسبب مساهمته في سيولة الدم.

ورصد التقرير ما وصفه بـ”الحلول السحرية الثلاثة”، التي يمكن أن تكون بديلة مثالية عن الأسبرين، والتي تتمثل في ممارسة الرياضة، الانتظام واتباع نظام غذائي صحي، وتجنب التدخين.