إنفوجراف.. 7 نصائح لريجيم ناجح

استعادة الوزن بعد الريجيم أمر شائع يرجع لأسباب عدة، منها: تناول الأغذية غير الصحية مثل الوجبات السريعة والأطعمة المقلية، أو تناول كميات كبيرة من الطعام في الوجبة الواحدة، ما يؤدي لانخفاض الحرق، فضلا عن التوقف عن ممارسة الرياضة.

ويبذل البعض مجهودا شاقا للتخلص من الوزن الزائد وينجح في ذلك بالفعل، لكن بعد فترة قصيرة من قطع هذه الرحلة الشاقة ينتكس وضعه من جديد، بسبب بعض الأخطاء.

الإنفوجراف التالي يقدم بعض النصائح التي تساعد في خسارة الوزن.



