شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من ارتفاع مستويات الكالسيوم في الجسم لدوره في رفع مخاطر السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث جديد أن استهلاك الكثير من العناصر الغذائية، خاصة المكملات الغذائية، قد يزيد من خطر الوفاة.



وتشير دراسة حديثة نشرت في دورية "الطب الباطني" إلى أن تناول ما لا يقل عن 1000 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا من المكملات الغذائية يرتبط بزيادة خطر الوفاة بالسرطان وأن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) يواجهون أيضًا خطر الموت المتزايد عندما يستهلكون المغذيات في مكمل غذائي.



وقال فانج فانج تشانج الباحث في جامعة تافتس الأمريكية "مع استمرار دراسة الفوائد المحتملة والضرر المترتب على استخدام المكملات الغذائية، فقد اكتشفت بعض الدراسات وجود ارتباط بين تناول المغذيات الزائدة والنتائج الضارة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان".

