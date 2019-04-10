شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب السباحة.. كيف تتخلص من المياه التى تتسرب داخل أذنيك بطريقة صحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض المياه قد تتسرب داخل أذنيك أثناء السباحة، ما قد يسبب بعض الآلام والعدوى، ووفقا لتقرير موقع " healthyhearing" لا يتم التخلص من المياه داخل الأذن من خلال هز رأسك لطردها، ولكن هناك طرق أخرى.

تتراكم المياه داخل أذنيك خارج طبلة الأذن، وفي كثير من الأحيان تمتزج مع شمع الأذن وتتعثر خلفه، مما يجعلك تشعر بانسداد فى الأذن، ومع امتزاج الشمع والماء في الأذن يمكن أن يشكل مستعمرة للبكتيريا والعدوى.

كيفية التخلص من الماء فى أذنك

- يوصى الأطباء بالميل إلى الجانب برفق إلى أذنك لبدء نزول الماء خارجا.

- طريقة الحجامة: يمكنك استخدام يدك وطبقها على الأذن لإنشاء فراغ للمساعدة في سقوط الماء من أذنك ، بمعنى أن تقوم بإمالة رأسك بشكل جانبي ووضع راحة يدك على أذنك وسحبها لتخرج المياه.

- طريقة الضغط الدافئ: ستساعد الحرارة الناتجة عن الضغط في إذابة بعض الشمع الذي يحجب الماء، وبمجرد اذابة الشمع سيسقط من الأذن وبالتالى تتحرر المياه المعلقة خلفه وتسقط هى الأخرى .

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- طريقة منزلية من خلال خلط الخل الأبيض والكحول واستخدام قطارة معقمة ووضع من 3 إلى 5 قطرات في أذنك ثم قم بإمالة رأسك لاخراج المياه.

- قطرات أذن : تساعد هذه القطرات المكونة من الكحول في الغالب على تبخير الماء في أذنك، ولكن يحذر الأطباء من استخدامها إذا كان لديك أى غصابة فى أذنك الإصابة حتى لا يتسبب الكحول فى التهابها وا حرقها .

- زيارة طبيب الأذن: في معظم الوقت ستخرج المياه من الأذن من تلقاء نفسها ، ولكن إذا لم تخرج لأكثر من 24 ساعة ، فمن الأفضل زيارة طبيب الأنف والأذن لمساعدتك .