طوارئ وتطعيم إجباري لمواجهة الحصبة في نيويورك

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية حالة الطوارئ الصحية في أجزاء من بروكلين، الثلاثاء؛ لمواجهة تفشي مرض الحصبة؛ ما يلزم السكان غير المحصنين ضد المرض بالحصول على اللقاح وإلا واجهوا غرامات.

وقال بيل دي بلاسيو، رئيس بلدية نيويورك، خلال مؤتمر صحفي، إن أكبر تفشٍّ للحصبة تتعرض له المدينة منذ عام 1991 اقتصر بصورة أساسية على السكان من اليهود في حي وليامزبورج في بروكلين؛ إذ سجلت 285 حالة مؤكدة منذ أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بحالتين فقط عام 2017.

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وأضاف دي بلاسيو: "هذه بؤرة تفشٍّ للحصبة مقلقة جدا جدا، ويتحتم التعامل معه على الفور".

وانضم إليه مسؤولون صحيون شجبوا ما وصفوه بـ"المعلومات المضللة" التي ينشرها معارضو التطعيم ضد المرض الذي يتفشى بسهولة وقد يكون فتاكا.

وقال مسؤولون إنه "في حين لا توجد وفيات مؤكدة بعد، فإن 21 شخصا نقلوا إلى المستشفى وخضع 5 منهم للعلاج في العناية المركزة، وباستثناء 39 حالة، فجميع الحالات المؤكدة لأطفال".