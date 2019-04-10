4 طرق تساعدك للحفاظ على صحة الكبد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض الكبد من أكثر الأمراض انتشاراً، ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية" CDC"، هناك حوالي 4.9 مليون من البالغين فى الولايات المتحدة يعانون من أمراض الكبد، وأكثر من 40 ألف شخص يموتون منه سنوياً، ويمكننا الحفاظ على صحة الكبد من خلال اتباع مجموعة من الطرق نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب ما نشر موقع "health talk".



صحة الكبد

1- تجنب السلوكيات الصحية الخاطئة والحصول على التطعيمات

التهاب الكبد C، هو السبب الرئيسي لتليف الكبد وتندب وتصلب الكبد، ويمكن أن يؤدي تليف الكبد إلى مضاعفات خطيرة ، بما في ذلك سرطان الكبد أو مرض الكبد في المرحلة النهائية، والذي لا يمكن علاجه إلا عن طريق إجراء عملية زرع كبد.

والطريقة الأساسية لانتقال فيروس التهاب الكبد الوبائي هي التعرض للدم من خلال مشاركة الحقن أو مشاركة الإبر أثناء تعاطي المخدرات أو من خلال نقل الدم الملوث.

وبخلاف تجنب السلوكيات الصحية الخطيرة مثل: مشاركة الحقن والإبر مع شخص آخر يمكننا الوقاية من أمراض الكبد من خلال الحصول على التطعيمات اللازمة.

2- لا تشرب الكحول

استهلاك الكحول سببًا آخر للإصابة بتليف الكبد، حيث يمثل حوالي 48 % من وفيات تليف الكبد في عام 2013، كما يعد مرض الكبد المرتبط بشرب الكحول سببًا لأكثر من 1 لكل 3 عمليات زرع كبد في الولايات المتحدة.

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3-انتبه إلى جرعات الأدوية التى تتناولها

من المخاطر الصحية التى تزايدت مؤخراً إصابة الكبد الناجمة عن تناول بعض الأدوية، والتي يمكن أن يكون سببها الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية، على سبيل المثال ، في بعض الأحيان قد يتناول الأشخاص المصابون بالزكام ب3 أدوية بدون وصفة طبية في نفس الوقت و تناول أي من هذه الأدوية في وقت واحد قد يزيد من الخطورة الصحية على الكبد.

يجب عليك دائمًا قراءة الملصق الخاص بأي دواء تتناوله، لمعرفة ما هو والآثار الجانبية وللتأكد من أنك لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

4- ممارسة الرياضة وتناول طعام صحي

تشير تقديرات مؤسسة الكبد الأمريكية إلى أن حوالي 30٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة يعانون من مرض الكبد الدهني، وسببه تراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد، وقد يتسبب في تضخم الكبد، مما قد يؤدي إلى تليف الكبد أو سرطان الكبد أو فشل الكبد.

ويظهر هذا المرض بشكل أكبر عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو مرض السكري أو ارتفاع الكوليسترول في الدم أو الدهون الثلاثية العالية.

وأفضل طريقة لتجنب مرض الكبد الدهنى هي الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة وتناول طعام صحي يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، يجب عليك أيضًا تقليل كمية السكر في نظامك الغذائي.