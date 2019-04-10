شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. عصير البقدونس والجزر والبرتقال لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنقاص الوزن من الأشياء التى يسعى إليها كثير من الناس، ويمكن اللجوء إلى العصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية، ومنخفضة السعرات الحرارية التى تساعد فى إنقاص الوزن دون الشعور بالجوع، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل عصير البقدونس والجزر والبرتقال لإنقاص الوزن، بحسب موقع "step to health".

وتساعدك هذه الوصفة المكونة من البقدونس والجزر وعصير البرتقال كديتوكس أو مطهر لطرد السموم من الجسم وتحسين صحتك وإنقاص الوزن الزائد، حيث يوفر كل من الجزر والبرتقال والبقدونس لجسمك كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعزز التخلص من السموم التي تسهم في تكوين الدهون.

تساعد هذه الوصفة على زيادة عملية الأيض أو حرق الدهون ويساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية، ومن الأفضل أن تشربه على معدة فارغة لتعزيز آثاره المفيدة.

البقدونس والجزر والبرتقال

وصفة البقدونس والجزر وعصير البرتقال لإنقاص الوزنالمكونات

2 برتقال

2 جزر

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1 كوب ماء (200 مل)

قليل من البقدونس



البرتقال

الطريقة :

قم بإزالة الأوراق من أعواد البقدونس.قطع الجزر.

- قطع البرتقال إلى نصفين.

- أعصر البرتقال ثم أضف الجزر والبقدونس إلى الخلاط.

- أضف كوب من الماء وعصير البرتقال.

- اخلطها المكونات لبضع دقائق حتى يخلط العصير جيداً.