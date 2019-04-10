شكرا لقرائتكم خبر عن متى تمنع الحامل من الذهاب للعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد فترة الحمل من أصعب الفترات التي تمر علي المرأة، وخاصة إذا كانت تتعرض للكثير من المشاكل الصحية نتيجة للحمل، فالحمل يتسبب في شعور الكثيرا للإراهاق، والتعب والخمول وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وهذا الأمر يزداد عندما تكون المرأة عامله، فهذا الأمر يتسبب في تعبها كثيرا، وقد يتطلب الأمر منع الكثيرات من الذهاب للعمل، وذلك للحفاظ علي صحتها وصحة جنينها، وفقا لموقع " .maternityaction"، سنتعرف علي متي تمنع الحامل من الذهاب للعمل.

أكد التقرير، علي أن العمل يعد هام جدا للكثيرات من النساء، واللاتي لا يستطعين التخلي عن العمل وعدم الذهاب إليه، ونتيجة لمتطلبات الحياة، ولكن هناك بعض الحالات التي يتوجب عليها عدم الذهاب للعمل حفاظا علي صحتها وصحة الجنين، وهن:

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-خلال الأشهر الأخيرة من الحمل، أي الثلث الأخير تصاب الكثيرات بألم في أسفل الظهر أو البطن، ويصاحبه ألم تورم في القدمين وعدم القدرة علي الحركة بشكل جيد أو بشكل طبيعي، وهذا يعد من علامات التعرض للولادة المبكرة، ولذا يجب عليهن عدم الذهاب للعمل وأخذ أجازة، لأن هذه الحالة تطالب الراحة التامة.

-بعض النساء تعاني من نزول المشيمة، وهذا الأمر يتطلب الراحة التامة نتيجة لنزول الدم بكثرة، وأول ما يطلبه الطبيب الراحة التامة وعدم النزول والحركة، وذلك للحفاظ علي صحتها، وحياة الجنين.