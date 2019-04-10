شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الانهيار العصبى قبل حدوثه وطرق الوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر كل منا بفترات يشعر فيها بالتوتر والإجهاد، ولكن عندما يتزايد التوتر والإجهاد على الإنسان قد يواجه ما يعرف بـ "الانهيار العصبى"، وهو حالة من الإجهاد والتوتر النفسى والبدنى تجعل الشخص غير قادر على العمل فى حياته اليومية بشكل طبيعى، وهناك علامات تحذير وأعراض تظهر على الجسم، تشير إلى إمكانية حدوثه، لذا إذا ظهرت عليك أى من اعراض الانهيار العصبى يجب أن تعالجها قبل أن يحدث الانهيار العصبى، بحسب ما ذكر موقع"medical news today".



اعراض الانهيار العصبى ما هى

اعراض الانهيار العصبى

-الشعور بالغضب والاكتئاب والدموع أو الحساسية الشديدة بشكل مستمر.

-الشعور بالعجز واليأس وانعدام الثقة بالنفس.

-الانسحاب أو تجنب المواقف الاجتماعية العادية.

-التغيب عن العمل لعدة أيام متتالية أو فقدان الرغبة فى الذهاب للعمل.

- جدول نوم غير منتظم، إما النوم أكثر من اللازم أو عدم الحصول على القدر الكافى من النوم.

- عدم الاهتمام بالأكل أو النظافة، غالبًا بسبب عدم وجود حافز لديهم لتناول الطعام أو التنظيف.

-صعوبة في التركيز أو تذكر أحداث اليوم.

-الشعور بالإرهاق الجسدي، وغالبًا دون سبب واضح.

-عدم وجود الدافع أو الاهتمام بالأشياء.

-عدم القدرة على الحصول على المتعة أو الإنجاز من الأشياء التي تجلب عادة الفرح أو الرضا.

-الآلام الجسدية العامة غير المبررة.

-صعوبة التسامح مع الآخرين.

-الأفكار الانتحارية أو التفكير في إيذاء النفس.

-قلة الاهتمام بالجنس وتغيرات فى الحيض أو الدورة الشهرية.

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-التحرك أو التحدث ببطء أكثر من المعتاد.

-استرجاع ذكريات الماضي، الكوابيس.

- الشعور بالخطر والأعراض المصاحبة له من سرعة نبضات القلب وجفاف الفم والتعرق، عندما لا يكون هناك تهديد أو خطر حقيقى.

- في الحالات القصوى أو غير المعالجة من الانهيار العصبى خاصة عندما تتعلق بظروف الصحة النفسية المرتبطة بالفصام، قد تشمل الأعراض الهلوسة ، جنون العظمة ، الهلاوس.



الانهيار العصبى

علاج الانهيار العصبى والوقاية منه

هناك بعض الأشياء التي قد تساعد في تقليل أعراض التوتر النفسي والجسدي والوقاية من الانهيار العصبى، وتشمل ما يلى:

-العلاج السلوكي المعرفي بالذهاب لطبيب نفسى.

-الأدوية المضادة للاكتئاب أو مضادات القلق.

-محاولة تقليل مصادر التوتر، مثل المشاكل الأسرية أو مشاكل العمل.

-القيام بتمارين لدعم الاسترخاء العقلي والبدني، مثل التنفس العميق والتأمل.

-ممارسة التمارين الرياضية، مثل اليوجا التي تساعد الجسم على التمدد وتحقق الاسترخاء.

-محاولة الخروج فى الشمس والهواء لمدة بضع دقائق على الأقل يوميًا أو العثور على هوايات تشجع على الذهاب إلى الطبيعة.

-التحدث مع الأصدقاء والعائلة والشركاء حول المشاعر المزعجة.



اعراض الانهيار العصبى قبل حدوثها

- وضع روتين للنظافة والنوم والأكل، والالتزام به.

-البحث عن مجموعات الدعم للأشخاص الذين يعانون من أعراض مشابهة.

-خلق بيئة نوم خالية من الضوضاء والإزعاج لتشجيع النوم الجيد.

-تجنب الاستخدام المفرط للكافيين والنيكوتين.